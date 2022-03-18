Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Росії
Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Російської Федерації. Країна заявила про заборону постачання предметів розкоші до країни-агресора
Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.
Уряд нагадав про те, що 15 березня ЄС розширив список обмежень проти Росії. Зокрема, йдеться про:
- транзакції з підприємствами Росії;
- заборону надання кредитних послуг.
"Швейцарія вжила ідентичні санкції, які набудуть чинності вже найближчими днями. У тому числі йдеться й про заборону експорту предметів розкоші", – йдеться у заяві уряду.
- Нагадаємо, Японія запроваджує санкції проти 15 російських посадовців і 9 організацій.
- Уряд Австралії ввів санкції ще проти 11 банків, держустанов і олігархів РФ через війну Росії проти України.
- Додамо, в Росії більш як 1 млн росіян залишились без роботи через санкції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.52Продаж 33.41
- Актуальне
- Важливе