Швейцарія приєдналася до санкцій Європейського союзу проти Росії

Про це повідомляє пресслужба швейцарського уряду.

Уряд нагадав про те, що 15 березня ЄС розширив список обмежень проти Росії. Зокрема, йдеться про:

транзакції з підприємствами Росії;

заборону надання кредитних послуг.

"Швейцарія вжила ідентичні санкції, які набудуть чинності вже найближчими днями. У тому числі йдеться й про заборону експорту предметів розкоші", – йдеться у заяві уряду.

Нагадаємо, Японія запроваджує санкції проти 15 російських посадовців і 9 організацій.

Уряд Австралії ввів санкції ще проти 11 банків, держустанов і олігархів РФ через війну Росії проти України.

Додамо, в Росії більш як 1 млн росіян залишились без роботи через санкції.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb