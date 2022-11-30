Швейцарія провела найбільші за 33 роки військові навчання, - ЗМІ
Військові ігри "PILUM 22" проходили у Швейцарії протягом останнього тижня на тлі вторгнення Росії в Україну. Це найбільші з 1989 року військові навчання у Швейцарії
Про це повідомляє SwissInfo.
Відомо, що вишколи "PILUM 22" проходили у Швейцарії протягом останнього тижня на тлі вторгнення Росії в Україну. Але армійське командування заявило, що навчання не пов'язані із війною в Україні та були заплановані ще два роки тому.
Відомо, що це найбільші з 1989 року військові навчання у Швейцарії. До них долучились близько 5000 солдатів і десятки одиниць бронетехніки.
Чотири механізованих батальйони, а також батальйон матеріально-технічного забезпечення і гірськопіхотні війська почали навчання 22 листопада. У навчаннях також брали участь група радіоелектронної боротьби та загін командування сил спеціального призначення.
Армія хотіла оцінити свої можливості щодо захисту країни та її жителів у разі збройного конфлікту. Під час навчань імітували наземну атаку з півночі, через Базель, який розташований біля кордонів Франції та Німеччини.
- 6 липня у Британії розпочалися військові навчання для захисників України. Сполучене Королівство запропонувало українським громадянам пройти вишкіл на своїй території та запросила інші країни, які входять до очолюваних Британією Об'єднаних експедиційних сил (JEF), а також Канаду зробити свій внесок.
- 8 серпня у міноборони Фінляндії повідомили, що країна направляє близько 20 інструкторів на навчальну підтримку, організовану у Великій Британії, метою якої є підготовка військовослужбовців Збройних сил України.
- 10 вересня ЗМІ повідомили, що іспанська армія також долучилась до процесу навчання українських військових у Сарагосі. Як це вже робить Сполучене Королівство на своїй території, міністерство оборони Іспанії, як зазначається, виконує одне із зобов’язань, взятих перед урядом Володимира Зеленського, і запрошуватиме українських військових на навчання перед військовим розгортанням.
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