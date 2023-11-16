Швейцарія розслідує постачання її патронів через Польщу в Україну
Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії підтвердив, що розслідує повідомлення ЗМІ про нібито постачання патронів швейцарського виробництва в Україну польською компанією
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарський мовник RTS
У четвер швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung опублікувала матеріал, де стверджує, що польська UMO SP реекспортувала в Україну боєприпаси, вироблені компанією SwissP Defence.
При цьому NZZ посилається на інший матеріал, який вийшов ще 1 листопада, у спеціалізованому виданні DefenseOne. Вона з посиланням на митні накладні писала про два випадки ввезення в Україну 145 тисяч снайперських набоїв і 500 тисяч патронів для штурмових гвинтівок.
"ЄвроПравда" тоді також скерувала запит до швейцарського уряду, але так і не отримала відповіді.
NZZ вказує, що такий експорт порушує політику Швейцарії, яка забороняє реекспорт військового обладнання й товарів у країни, де відбуваються активні бойові дії. Водночас додає газета, такі приватні компанії, як UMO SP, не зобов'язані підписувати дозвіл на реекспорт.
У відповідь на запит агенції AFP Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії, який відповідає за дозволи на реекспорт, повідомив, що "веде розслідування з цього питання", але "не дає жодних коментарів, поки триває розслідування".
Сама польська компанія UMO SP запевнила AFP, що всі її міжнародні контракти "виконуються з обережністю, відповідно до процедур сертифікації та правил відповідності".
"Ми не виявили жодної тривожної інформації або порушень процедур у випадку, описаному у ЗМІ", – заявили в UMO SP, підкресливши, що всі її угоди "підлягають ретельному контролю з боку уряду країни-експортера і наглядових установ при польському уряді".
Як відомо, наразі нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт.
- У червні федеральна рада Швейцарії відхилила запит швейцарської оборонної фірми Ruag на продаж 96 основних бойових танків Leopard 1 A5 для подальшої передачі їх Україні, посилаючись на нейтральний статус країни.
- У вересні Швейцарія погодилася продати Німеччині танки Leopard-2, щоб поповнити запаси після поставок Україні.
- 29 вересня Швейцарія ухвалила пакет фінансової допомоги Україні для гуманітарного розмінування.
- 16 листопада Швейцарія виступила за створення спеціального трибуналу щодо Росії - агресія РФ проти України не повинна залишитися безкарною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе