Швейцарія розслідує постачання її патронів через Польщу в Україну

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на швейцарський мовник RTS

У четвер швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung опублікувала матеріал, де стверджує, що польська UMO SP реекспортувала в Україну боєприпаси, вироблені компанією SwissP Defence.

При цьому NZZ посилається на інший матеріал, який вийшов ще 1 листопада, у спеціалізованому виданні DefenseOne. Вона з посиланням на митні накладні писала про два випадки ввезення в Україну 145 тисяч снайперських набоїв і 500 тисяч патронів для штурмових гвинтівок.

"ЄвроПравда" тоді також скерувала запит до швейцарського уряду, але так і не отримала відповіді.

NZZ вказує, що такий експорт порушує політику Швейцарії, яка забороняє реекспорт військового обладнання й товарів у країни, де відбуваються активні бойові дії. Водночас додає газета, такі приватні компанії, як UMO SP, не зобов'язані підписувати дозвіл на реекспорт.

У відповідь на запит агенції AFP Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії, який відповідає за дозволи на реекспорт, повідомив, що "веде розслідування з цього питання", але "не дає жодних коментарів, поки триває розслідування".

Сама польська компанія UMO SP запевнила AFP, що всі її міжнародні контракти "виконуються з обережністю, відповідно до процедур сертифікації та правил відповідності".

"Ми не виявили жодної тривожної інформації або порушень процедур у випадку, описаному у ЗМІ", – заявили в UMO SP, підкресливши, що всі її угоди "підлягають ретельному контролю з боку уряду країни-експортера і наглядових установ при польському уряді".

Як відомо, наразі нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт.