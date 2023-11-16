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Агресія РФ проти України не повинна залишитися безкарною: Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу

16 листопада, 2023 четвер
17:02
Війна з Росією Швейцарія

Швейцарія виступила за створення спеціального трибуналу щодо Росії - агресія РФ проти України не повинна залишитися безкарною

Відповідна заява прозвучала на зустрічі в Берліні групи країн, які виступають за створення такого трибуналу, повідомляє Міністерство закордонних справ Конфедерації.

"Швейцарія твердо переконана, що агресія проти України не повинна залишитися безкарною", – йдеться у заяві, де також нагадується, що за останні місяці цю ініціативу підтримали 38 країн, зокрема Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія та Канада.

МЗС Швейцарії заявило, що хоча Міжнародний кримінальний суд має повноваження переслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні в Україні, йому не вистачає юрисдикції щодо злочину агресії в цьому конфлікті, оскільки ні РФ, ні Україна не ратифікували Римський статут.

Що відомо про створення спецтрибуналу над РФ

Потреба у створенні спецтрибуналу виникла тому, що Міжнародний кримінальний суд в Україні володіє юрисдикцією тільки щодо скоєних російськими терористами злочинів геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Агресію Росії розслідувати він не може – Україна не підписала свого часу Римський статут Міжнародного кримінального суду, а РФ у 2016 році відкликала свій підпис. Можливості ООН у даному питанні теж обмежені. Саме тому виникла ідея створити спецтрибунал який отримає юрисдикцію розслідувати скоєний Росією злочин проти миру, дозволить переслідувати в судовому порядку керівництво РФ і не дасть йому уникнути відповідальності.

9 травня президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели саміт 37 країн-учасниць коаліції щодо спецтрибуналу над РФ.

У червні Офіс президента повідомив, що цю ідею підтримали вже 38 країн.

13 червня Зеленський доручив напрацювати проєкт резолюції Генасамблеї ООН щодо необхідності створення спеціального міжнародного трибуналу за злочини РФ проти України, а 1 липня ПА ОБСЄ підтримала створення спецтрибуналу.

Четверта робоча зустріч координаційної групи з напрацювання моделі створення трибуналу відбулася 30 червня у Варшаві.

Парламентська асамблея ОБСЄ 1 липня схвалила резолюцію української делегації щодо дій ОБСЄ в умовах російської збройної агресії. у якій підтримала створення спецтрибуналу щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини в Україні.  

3 липня в Гаазі відкрили міжнародний офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва країни-агресорки.

10 липня в офісі президента наголосили, що Україну не влаштовує гібридний трибунал для Росії.

22 серпня українська влада визнала, що не зможе заручитись підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН, натомість погодилась на дещо видозмінений гібридний формат.

Світ
Швейцарія
воєнні злочини Росії
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