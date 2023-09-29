Швейцарія ухвалила пакет фінансової допомоги Україні для гуманітарного розмінування

Про це йдеться у пресрелізі уряду країни.

Так, держава готова надати 100 тис. швейцарських франків на розмінування цивільних і сільськогосподарських територій. Пресслужба уряду вказує на те, що нині Україна є однією з найбільш замінованих країн світу.

"За оцінками, третина її (України, - ред.) території – площа 174 тис. км2, що перевищує Англію, Уельс і Північну Ірландію разом узяті – забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними снарядами. Ситуація унеможливлює відновлення сільськогосподарського виробництва в Україні, яку давно називають "житницею Європи", – йдеться у пресрелізі.

Вказується, що міни також становлять небезпеку для людей, які повертаються на деокуповані території.

Зазначається, що Швейцарія вже бере участь у гуманітарній діяльності з розмінування в Україні.

"Загалом на 2022 та 2023 роки було виділено 15,2 мільйона швейцарських франків, спеціально для підтримки FDFA операцій з боку Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування (GICHD) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)", - додали в уряді.

Там наголосили, що додатковий пакет допомоги сприятиме швидшому розмінуванню територій.