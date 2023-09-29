Швейцарія ухвалила пакет фінансової допомоги Україні для гуманітарного розмінування
Федеральна рада Швейцарії 29 вересня ухвалила пакет фінансової допомоги Україні для гуманітарного розмінування територій, розрахований на чотири роки
Про це йдеться у пресрелізі уряду країни.
Так, держава готова надати 100 тис. швейцарських франків на розмінування цивільних і сільськогосподарських територій. Пресслужба уряду вказує на те, що нині Україна є однією з найбільш замінованих країн світу.
"За оцінками, третина її (України, - ред.) території – площа 174 тис. км2, що перевищує Англію, Уельс і Північну Ірландію разом узяті – забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними снарядами. Ситуація унеможливлює відновлення сільськогосподарського виробництва в Україні, яку давно називають "житницею Європи", – йдеться у пресрелізі.
Вказується, що міни також становлять небезпеку для людей, які повертаються на деокуповані території.
Зазначається, що Швейцарія вже бере участь у гуманітарній діяльності з розмінування в Україні.
"Загалом на 2022 та 2023 роки було виділено 15,2 мільйона швейцарських франків, спеціально для підтримки FDFA операцій з боку Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування (GICHD) та Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD)", - додали в уряді.
Там наголосили, що додатковий пакет допомоги сприятиме швидшому розмінуванню територій.
- У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.
- Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.
- 20 вересня в Мінекономіки повідомили, що з початку року було обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. 120 тис. га вже використовують аграрії.
- 22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.
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