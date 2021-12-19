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Швейцарія видала США близького до ГРУ та Кремля IT-підприємця Клюшева

19 грудня, 2021 неділя
12:00
Світ Клюшин Владислав Дмитрович

Громадянина РФ, бізнесмена в галузі IT Владислава Клюшева видворили зі Швейцарії

Про це із посиланням на Федеральное управління юстиції Швейцарської Конфедерації передає Еспресо.TV.

"У Цюріху його передали американським поліцейським, які супроводили його під час авіарейсу до США", - йдеться у повідомленні, датованому 18 грудня 2021 року.

Як наголошується, Клюшева звинувачують у тому, що він разом із кількома спільниками торгував незаконно добутими конфіденційними даними американських громадян, заробивши на тому "десятки мільйонів доларів".

Згідно із відкритими даними, саме Клюшев та його люди причетні до хакерських атак на США й зламу електронної пошти екскандидатки в президенти Сполучених Штатів від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Владислав Клюшев з дружиною


Клюшев також відомий тим, що створював і обслуговував на підрядній основі системи мережевого моніторингу для Адміністрації президента РФ (система "Катюша") та російських спецслужб, зокрема, для ГРУ. При цьому свою діяльність визначає як виключно легальну.



При цьому дані Клюшева потрапили до бази розшуку МВД РФ. Як не виключають експерти, це зроблено для того, аби Москва в такий спосіб могла відхреститися від скандального бізнесмена. Натомість факт видачі Клюшева розглядається в контексті останніх домовленостей Путіна з Байденом і традиційної "нелюбові" між ФСБ та ГРУ.

Довідка

За запитом США та наказом Федерального управління юстиції (FOJ) громадянина Росії Владислава Дмитровича Клюшева заарештували 21 березня 2021 року в кантоні Вале та помістили під варту з метою екстрадиції.

19 квітня 2021 року американське посольство в Берні офіційно запросило його екстрадиції на підставі двостороннього договору про екстрадицію між Швейцарією та Сполученими Штатами. Швейцарська сторона погодилася, але Клюшев оскаржив це рішення в судовому порядку. Суд закінчився лише тепер, що й забезпечило юридичну "чистоту" здійснення процедури екстрадиції.


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