Про це у неділю, 28 травня 2023 року, написала газета SonntagsBlick.

Мельниченко з 2009 року живе зі своєю родиною у розкішному будинку на гірськолижному курорті Санкт-Моріц (кантон Граубюнден), а кантоні Цуг розташована штаб-квартира EuroChem.

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Невдоволення проживанням мільярдера на території Швейцарії висловлює федеральне міністерство юстиції, тоді як у Граубюндені бізнесмен навпаки має впливове лобі, зазначає видання.

Тож остаточне рішення в справі подальшого проживання Мельниченка у Швейцарії, вочевидь, ставитиме Федеральний адміністративний суд у Санкт-Галлені, підсумовує SonntagsBlick.

Довідка

За оцінкою Forbes, 2022 року Андрій Мельниченко займав 7-у сходинку в рейтингу найзаможніших росіян.

За підтримку збройної агресії РФ проти України він перебуває під санкціями США та ЄС.