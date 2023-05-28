Швейцарія збирається видворити російського хімічного та вугільного магната Мельниченка, - SonntagsBlick
Власник хімічної компанії EuroChem та вуглевидобувної компанії SUEK, російський мільярдер Андрій Мельченко може бути позбавлений права проживання у Швейцарській Конфедерації
Про це у неділю, 28 травня 2023 року, написала газета SonntagsBlick.
Мельниченко з 2009 року живе зі своєю родиною у розкішному будинку на гірськолижному курорті Санкт-Моріц (кантон Граубюнден), а кантоні Цуг розташована штаб-квартира EuroChem.
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Невдоволення проживанням мільярдера на території Швейцарії висловлює федеральне міністерство юстиції, тоді як у Граубюндені бізнесмен навпаки має впливове лобі, зазначає видання.
Тож остаточне рішення в справі подальшого проживання Мельниченка у Швейцарії, вочевидь, ставитиме Федеральний адміністративний суд у Санкт-Галлені, підсумовує SonntagsBlick.
Довідка
За оцінкою Forbes, 2022 року Андрій Мельниченко займав 7-у сходинку в рейтингу найзаможніших росіян.
За підтримку збройної агресії РФ проти України він перебуває під санкціями США та ЄС.
- Нагадаємо, у квітні 2023 року через зв'язок з російським олігархом Алішером Усмановим правоохоронці Німеччини обшукали головний офіс ФК "Баварія". Перед цим, восени 2022 року слідчі дії проводилися у німецькій резиденції Усманова.
- У грудні 2022 року у Лондоні заарештували й звільнили під заставу російського мультімільярдера Михайла Фрідмана (група "Альфа").
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