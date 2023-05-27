Про це він розповів ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"З одного боку, складне питання, а з іншого, картинка дуже правильно вималювана, що відбувається в еліті РФ. Звісно, будь-якої миті може змінитися ситуація з відстороненням того ж таки Пригожина, з якимись пертурбаціями всередині власне армійського середовища. Всі ці чинники можуть у мить змінити проблеми. Але загальний тренд, я думаю, – що вже незалежно від бажання Путіна він рухатиметься до усунення його від влади й переходу влади все ж таки до групи, яку змалювали, як "групу Патрушева", – сказав Мусаєв.

Екскерівник комітету нацбезпеки Казахстану вважає, що під впливом цього угруповання перебувають не лише Патрушев, його синок чи структури ФСБ РФ, а й дуже серйозні "підводні" підрозділи: "Вони мають досить великі можливості як усунути цього Пригожина, так і підняти його на найвищу посаду".

"Пригожин має сильну вдачу, вміє виступати, вміє залучати патріотично налаштованих людей, згуртовувати їх навколо себе, багато залежить від самого Пригожина. Тому просто зараз взяти й усунути його не здатен уже Путін, він же не може прийти до ГРУ й любителям "Новачка" дати якусь команду. Або чеченцям дати напряму, оминаючи всі структури, команду прибрати Пригожина. Це вже не в його силах абсолютно. А коли всі ці структури самі, як-то кажуть, приперті до стінки в ситуації очікуваної глибокої політичної та воєнної поразки, то загроза від них прямого фізичного усунення того ж таки Пригожина дуже малоймовірне. Я б так оцінив", – додав Мусаєв.