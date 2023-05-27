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Пригожин хоче усунути Путіна від влади, - екскерівник Комітету нацбезпеки Казахстану Мусаєв

27 травня, 2023 субота
15:00
Війна з Росією Євген Пригожин

Екскерівник комітету нацбезпеки та колишній радник президента Казахстану з питань національної безпеки Альнур Мусаєв вважає, що Пригожин рухатиметься до усунення Путіна від влади

Про це він розповів ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"З одного боку, складне питання, а з іншого, картинка дуже правильно вималювана, що відбувається в еліті РФ. Звісно, будь-якої миті може змінитися ситуація з відстороненням того ж таки Пригожина, з якимись пертурбаціями всередині власне армійського середовища. Всі ці чинники можуть у мить змінити проблеми. Але загальний тренд, я думаю, – що вже незалежно від бажання Путіна він рухатиметься до усунення його від влади й переходу влади все ж таки до групи, яку змалювали, як "групу Патрушева", – сказав Мусаєв.

Екскерівник комітету нацбезпеки Казахстану вважає, що під впливом цього угруповання перебувають не лише Патрушев, його синок чи структури ФСБ РФ, а й дуже серйозні "підводні" підрозділи: "Вони мають досить великі можливості як усунути цього Пригожина, так і підняти його на найвищу посаду".

"Пригожин має сильну вдачу, вміє виступати, вміє залучати патріотично налаштованих людей, згуртовувати їх навколо себе, багато залежить від самого Пригожина. Тому просто зараз взяти й усунути його не здатен уже Путін, він же не може прийти до ГРУ й любителям "Новачка" дати якусь команду. Або чеченцям дати напряму, оминаючи всі структури, команду прибрати Пригожина. Це вже не в його силах абсолютно. А коли всі ці структури самі, як-то кажуть, приперті до стінки в ситуації очікуваної глибокої політичної та воєнної поразки, то загроза від них прямого фізичного усунення того ж таки Пригожина дуже малоймовірне. Я б так оцінив", – додав Мусаєв.

  • Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев та начальник Генштабу Валерій Герасимов намагалися зірвати російське вторгнення в Україну на початковому етапі. План посадовців полягав у тому, щоб російська армія зазнала поразки на південному напрямку і до 5 березня 2022 року кампанія завершилась би програшем РФ.
  • Патрушев також заявляв, що РФ нібито воює не з Україною, а протистоїть НАТО.  
  • Раніше Пригожин визнав загибель 20 тис. вагнерівців у боях за Бахмут.
  • Євген Пригожин заручився підтримкою одного з найбільш впливових у Росії людей, Ігоря Сечіна, – очільник Роснєфти та давнього соратника по ФСБ секретаря Совбезу Миколи Патрушева.
  • Засновник ПВК ‎Вагнера Євген Пригожин повідомив про початок виведення підрозділів із Бахмута. До 1 червня позиції передадуть підрозділам міноборони РФ.
Росія
російська армія
Вагнергейт
Микола Патрушев
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