Швейцарським льодовикам загрожує зникнення до кінця століття

Про це повідомляє FranceInfo .

Переживши аномальну спеку влітку після посушливої зими швейцарські льодовики почали стрімко танути. Зокрема, цього року вони вже втратили три кубічні кілометри льоду, або 6% від загального обсягу.

Як йдеться у висновках експертної комісії Cryosphere Measurement Network Швейцарської академії природничих наук, оприлюднених 28 вересня, швейцарські льодовики побили всі рекорди танення у 2022 році під подвійним впливом сухої зими та сильної літньої спеки. Було втрачено три кубічні кілометри льоду, або 6% від загального обсягу льодовиків Швейцарії. Раніше втрата 2% за один рік вважалася екстремальною.

“Неможливо уповільнити танення у короткостроковій перспективі, – наголошується у звіті. – Однак, якщо ми знизимо викиди CO2 та захистимо клімат, у кращому випадку це може заощадити приблизно третину загального обсягу у Швейцарії”. До речі, без цього льодовики практично зникнуть у Швейцарії до кінця століття.

Льодовики в Альпах можуть втратити найбільшу масу льоду приблизно за 60 років від початку спостережень за ними.

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