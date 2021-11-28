Швейцарці підтримали на референдумі COVID-сертифікати
Жителі Швейцарці на референдумі у неділю, 28 листопада 2021 року, підтримали закон, згідно з яким у країні діють COVID-сертифікати
Відповідно до екзитполу компанії GF Bern, що проводила опитування на виході з дільниць, "за" проголосували 63 відсотки жителів країни, повідомляє DW.
Закон, який виносився на референдум, є правовою основою для функціонування в країні сертифікату з QR-кодом, котрий свідчить про те, що людина щепилася від коронавірусу, має негативний тест або одужала від COVID-19. Від вересня він потрібен для доступу до ресторанів, різних закладів та заходів.
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Противники COVID-сертифікатів у Швейцарії стверджують, що закон є дискримінаційним, а у країні через нього створена система "апартеїду".
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