Швейцарці підтримали на референдумі COVID-сертифікати

Відповідно до екзитполу компанії GF Bern, що проводила опитування на виході з дільниць, "за" проголосували 63 відсотки жителів країни, повідомляє DW.



Закон, який виносився на референдум, є правовою основою для функціонування в країні сертифікату з QR-кодом, котрий свідчить про те, що людина щепилася від коронавірусу, має негативний тест або одужала від COVID-19. Від вересня він потрібен для доступу до ресторанів, різних закладів та заходів.



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Противники COVID-сертифікатів у Швейцарії стверджують, що закон є дискримінаційним, а у країні через нього створена система "апартеїду".





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