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Піца, ледачі хачапурі та рулети. Рецепти швидких страв з лаваша

22 листопада, 2023 середа
10:46
рецепти Вірменський лаваш на воді

Лаваш, як відомо, це тонкий білий хліб, характерний для кавказьких народів та народів Близького Сходу. Лаваш їдять не тільки як звичайний хліб, у нього часто загортають різну начинку

Ледачі хачапурі з лаваша

Швидкі страви з лаваша

Інгредієнти:

  • один лаваш тонкий 
  • сир - 300 г
  • сир твердий – 50 г
  • цибуля зелена - 10 г
  • петрушка свіжа – 10 г
  • олія соняшникова - півтори столові ложки + для смаження
  • одне яйце
  • сіль (за смаком)
  • перець чорний мелений (за смаком)

Покроковий рецепт приготування лінивих хачапурі з лаваша:

  • викладаємо в миску сир 
  • розминаємо його вилкою
  • натираємо твердий сир на великій тертці 
  • додаємо до сиру в першій мисці
  • промиваємо зелень (цибуля та петрушка) 
  • обсушуємо 
  • подрібнюємо
  • додайте зелень у сирну миску 
  • всипаємо сіль, чорний мелений перець 
  • вливаємо олію
  • перемішуємо начинку
  • розрізаємо лаваш на смужки завширшки 10 см
  • край смужки складаємо так, щоб вийшов гострий кінець
  • поруч з трикутником, що вийшов, викладаємо частину сирної начинки
  • накриваємо начинку трикутним краєм лаваша
  • повертаємо смужку лаваша, щоб у результаті вийшов трикутник, у якого начинка буде закрита з усіх боків, але при цьому частина смужки лаваша залишилася вільною
  • змащуємо вільну частину лаваша та трикутник із начинкою яйцем, злегка збитим вилкою
  • накриваємо вільною частиною лаваша трикутник з начинкою
  • загортаємо край лаваша всередину між шарами
  • сформовуємо решту трикутничків з лаваша
  • у сковороді розігріваємо олію
  • обсмажуємо лаваш із сиром та зеленню до рум'яної скоринки з двох сторін
  • подаємо ледачі хачапурі з лаваша в гарячому або теплому вигляді.

Піца на лаваші

Інгредієнти:

  • два лаваші тонкі круглі
  • ковбаса (нарізана тонкими кружальцями) – 150 г
  • одна цибуля ріпчаста біла салатна
  • каперси – дві столові ложки
  • маслини - одна баночка
  • сир твердий (моцарелла) – 150 г
  • кетчуп – чотири столові ложки
  • олія рослинна без запаху - для змащування пергаменту

Покроковий рецепт приготування піци з лавашу:

  • на пательню з духовки викладаємо лист пергаменту
  • змащуємо пергамент олією
  • кладемо лаваш на пергамент
  • наносимо на лаваш кетчуп
  • рівномірно розподіляємо цибулю, нарізану тонкими кільцями
  • зверху викладаємо тонкі кружальця ковбаси
  • посипаємо натертим сиром
  • викладаємо маслини, розрізані навпіл, і каперси (або нарізаний солоний огірочок)
  • відправляємо піцу на лаваші на 10 хв. до розігрітої духовки при температурі 180 градусів.

Рулетики з лаваша (три варіанти: з ковбасою, шпротами та крабовими паличками)

Інгредієнти для рулетиків зі шпротами, сиром та маринованими огірками:

  • лаваш вірменський - піваркуша
  • три яйця
  • шпроти – 150 г
  • сир - 150 г
  • майонез – три столові ложки
  • два зубчики часнику
  • огірки мариновані – 10 штук
  • петрушка свіжа - одна пучка

Для рулетиків з крабовими паличками:

  • лаваш вірменський - піваркуша
  • два яйця
  • сир - 100 г
  • крабові палички – 150 г
  • майонез – чотири столові ложки

Для рулетиків з корейською морквою та копченою ковбасою:

  • лаваш вірменський - піваркуша
  • ковбаса копчена – 150 г
  • корейська морква – 150 г
  • три яйця
  • майонез – три столові ложки

Покроковий рецепт приготування рулетиків з лаваша (три варіанти: з ковбасою, шпротами та крабовими паличками):

Курячі яйця ставимо варитися.

Перший рецепт: рулети з лаваша зі шпротами, сиром та маринованими огірками

  • змішуємо у глибокій мисці три столові ложки майонезу та два зубчики часнику, пропущені через прес
  • перемішуємо 
  • натираємо на великій тертці 150 г сиру
  • нарізаємо 10 маринованих корнішонів
  • нарізаємо невеликий пучок петрушки
  • перекладаємо зварені яйця із окропу в холодну воду 
  • очищуємо яйця 
  • для першого рецепта рулетиків з лаваша знадобиться 3 відварені яйця
  • натираємо їх на великій тертці
  • беремо вірменський лаваш
  • складаємо його навпіл 
  • розрізаємо на 2 частини
  • одну частину змащуємо приготованим майонезом з часником
  • далі на всю поверхню лаваша викладаємо яйця, сир, петрушку та мариновані огірки
  • у середину листа лаваша викладаємо шпроти
  • згортаємо рулет із лаваша з начинкою
  • загортаємо рулет у фольгу 
  • забираємо в холодильник на пів години.

Переходимо до приготування рулетиків із лаваша з крабовими паличками

  • на великій тертці натираємо крабові палички, 2 яйця та 100 г сиру
  • у глибокій мисці з'єднуємо яйця, сир та крабові палички
  • додаємо 4 ст. ложки майонезу
  • перемішуємо вміст миски
  • поступово наносимо суміш на половину листа вірменського лаваша
  • згортаємо рулет якомога щільніше
  • загортаємо його у фольгу 
  • забираємо в холодильник на пів години.

Останній рецепт – це рулетики з корейською морквою та копченою ковбасою

  • беремо 150 г моркви по-корейськи 
  • подрібнюємо її
  • на великій тертці натираємо 3 яйця
  • поздовжніми брусочками нарізаємо 150 г ковбаси
  • у глибоку миску поміщаємо подрібнену моркву по-корейськи, 3 потерті на великій тертці яйця і 3 ст. ложки майонезу
  • перемішуємо вміст миски
  • розподіляємо його рівномірно по половині вірменського лаваша
  • брусочки копченої ковбаси викладаємо на лаваш паралельно до лінії, по якій ми будемо згортати рулет
  • щільно згортаємо лаваш у рулет
  • загортаємо рулет із лаваша у фольгу 
  • прибираємо в холодильник на пів години
  • через пів години дістаємо рулети з холодильника
  • нарізаємо їх на шматочки товщиною приблизно 2 см
  • у такому вигляді ми подаємо їх на стіл.

Смачного!

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