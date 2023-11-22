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Піца, ледачі хачапурі та рулети. Рецепти швидких страв з лаваша
Лаваш, як відомо, це тонкий білий хліб, характерний для кавказьких народів та народів Близького Сходу. Лаваш їдять не тільки як звичайний хліб, у нього часто загортають різну начинку
Ледачі хачапурі з лаваша
Інгредієнти:
- один лаваш тонкий
- сир - 300 г
- сир твердий – 50 г
- цибуля зелена - 10 г
- петрушка свіжа – 10 г
- олія соняшникова - півтори столові ложки + для смаження
- одне яйце
- сіль (за смаком)
- перець чорний мелений (за смаком)
Покроковий рецепт приготування лінивих хачапурі з лаваша:
- викладаємо в миску сир
- розминаємо його вилкою
- натираємо твердий сир на великій тертці
- додаємо до сиру в першій мисці
- промиваємо зелень (цибуля та петрушка)
- обсушуємо
- подрібнюємо
- додайте зелень у сирну миску
- всипаємо сіль, чорний мелений перець
- вливаємо олію
- перемішуємо начинку
- розрізаємо лаваш на смужки завширшки 10 см
- край смужки складаємо так, щоб вийшов гострий кінець
- поруч з трикутником, що вийшов, викладаємо частину сирної начинки
- накриваємо начинку трикутним краєм лаваша
- повертаємо смужку лаваша, щоб у результаті вийшов трикутник, у якого начинка буде закрита з усіх боків, але при цьому частина смужки лаваша залишилася вільною
- змащуємо вільну частину лаваша та трикутник із начинкою яйцем, злегка збитим вилкою
- накриваємо вільною частиною лаваша трикутник з начинкою
- загортаємо край лаваша всередину між шарами
- сформовуємо решту трикутничків з лаваша
- у сковороді розігріваємо олію
- обсмажуємо лаваш із сиром та зеленню до рум'яної скоринки з двох сторін
- подаємо ледачі хачапурі з лаваша в гарячому або теплому вигляді.
Піца на лаваші
Інгредієнти:
- два лаваші тонкі круглі
- ковбаса (нарізана тонкими кружальцями) – 150 г
- одна цибуля ріпчаста біла салатна
- каперси – дві столові ложки
- маслини - одна баночка
- сир твердий (моцарелла) – 150 г
- кетчуп – чотири столові ложки
- олія рослинна без запаху - для змащування пергаменту
Покроковий рецепт приготування піци з лавашу:
- на пательню з духовки викладаємо лист пергаменту
- змащуємо пергамент олією
- кладемо лаваш на пергамент
- наносимо на лаваш кетчуп
- рівномірно розподіляємо цибулю, нарізану тонкими кільцями
- зверху викладаємо тонкі кружальця ковбаси
- посипаємо натертим сиром
- викладаємо маслини, розрізані навпіл, і каперси (або нарізаний солоний огірочок)
- відправляємо піцу на лаваші на 10 хв. до розігрітої духовки при температурі 180 градусів.
Рулетики з лаваша (три варіанти: з ковбасою, шпротами та крабовими паличками)
Інгредієнти для рулетиків зі шпротами, сиром та маринованими огірками:
- лаваш вірменський - піваркуша
- три яйця
- шпроти – 150 г
- сир - 150 г
- майонез – три столові ложки
- два зубчики часнику
- огірки мариновані – 10 штук
- петрушка свіжа - одна пучка
Для рулетиків з крабовими паличками:
- лаваш вірменський - піваркуша
- два яйця
- сир - 100 г
- крабові палички – 150 г
- майонез – чотири столові ложки
Для рулетиків з корейською морквою та копченою ковбасою:
- лаваш вірменський - піваркуша
- ковбаса копчена – 150 г
- корейська морква – 150 г
- три яйця
- майонез – три столові ложки
Покроковий рецепт приготування рулетиків з лаваша (три варіанти: з ковбасою, шпротами та крабовими паличками):
Курячі яйця ставимо варитися.
Перший рецепт: рулети з лаваша зі шпротами, сиром та маринованими огірками
- змішуємо у глибокій мисці три столові ложки майонезу та два зубчики часнику, пропущені через прес
- перемішуємо
- натираємо на великій тертці 150 г сиру
- нарізаємо 10 маринованих корнішонів
- нарізаємо невеликий пучок петрушки
- перекладаємо зварені яйця із окропу в холодну воду
- очищуємо яйця
- для першого рецепта рулетиків з лаваша знадобиться 3 відварені яйця
- натираємо їх на великій тертці
- беремо вірменський лаваш
- складаємо його навпіл
- розрізаємо на 2 частини
- одну частину змащуємо приготованим майонезом з часником
- далі на всю поверхню лаваша викладаємо яйця, сир, петрушку та мариновані огірки
- у середину листа лаваша викладаємо шпроти
- згортаємо рулет із лаваша з начинкою
- загортаємо рулет у фольгу
- забираємо в холодильник на пів години.
Переходимо до приготування рулетиків із лаваша з крабовими паличками
- на великій тертці натираємо крабові палички, 2 яйця та 100 г сиру
- у глибокій мисці з'єднуємо яйця, сир та крабові палички
- додаємо 4 ст. ложки майонезу
- перемішуємо вміст миски
- поступово наносимо суміш на половину листа вірменського лаваша
- згортаємо рулет якомога щільніше
- загортаємо його у фольгу
- забираємо в холодильник на пів години.
Останній рецепт – це рулетики з корейською морквою та копченою ковбасою
- беремо 150 г моркви по-корейськи
- подрібнюємо її
- на великій тертці натираємо 3 яйця
- поздовжніми брусочками нарізаємо 150 г ковбаси
- у глибоку миску поміщаємо подрібнену моркву по-корейськи, 3 потерті на великій тертці яйця і 3 ст. ложки майонезу
- перемішуємо вміст миски
- розподіляємо його рівномірно по половині вірменського лаваша
- брусочки копченої ковбаси викладаємо на лаваш паралельно до лінії, по якій ми будемо згортати рулет
- щільно згортаємо лаваш у рулет
- загортаємо рулет із лаваша у фольгу
- прибираємо в холодильник на пів години
- через пів години дістаємо рулети з холодильника
- нарізаємо їх на шматочки товщиною приблизно 2 см
- у такому вигляді ми подаємо їх на стіл.
Смачного!
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