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Класичний, винний та по-кавказьки. Варіанти смачного маринаду для шашлику

7 листопада, 2023 вiвторок
19:45
рецепти шашлик

Маринад для шашлику — це секрет вашого вдалого барбекю. Найчастіше у нас мало часу для його маринування, і все ж, так хочеться, щоб він був соковитим і ніжним. Ділимось рецептами швидких маринадів для шашлику, які зроблять будь-яке м’ясо дивовижно смачним

Класичний маринад для шашлику

Інгредієнти:

  • оцет (9%) – 3-4 столові ложки
  • цукор - одна чайна ложка
  • чотири цибулини
  • півтори склянки води
  • сіль, чорний та червоний перець (за смаком)

Рецепт приготування маринаду для шашликів:

  • нарізаємо м'якоть свинини/яловичини/баранини чи м'ясо курки однаковими за розміром шматками
  • солимо, перчимо 
  • додаємо цибулю, подрібнену кільцями
  • розводимо у воді оцет
  • додаємо цукор 
  • заливаємо сумішшю м'ясо
  • залишаємо маринуватися на ніч під пресом.
маринад для шашлику

Фото: lifestyle.segodnya

 

Винний маринад для шашлику

Інгредієнти:

  • біле сухе вино – 100мл
  • коріандр - 1 чайна ложка
  • сіль та перець (за смаком)

Рецепт приготування:

  • нарізаємо м'ясо 
  • посипаємо меленим коріандром
  • солимо
  • перчимо
  • перемішуємо 
  • м’ясо заливаємо вином 
  • залишаємо на 12 годин під пресом.

Маринад для шашлику по-кавказьки

Інгредієнти:

  • мінеральна вода

Простий рецепт приготування маринаду для шашликів:

  • замочуємо м’ясо в мінеральній газованій воді на три години 
  • готуємо, додавши сіль/перець
  • смажимо на мангалі чи багатті.

Смачного!

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