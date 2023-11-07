Майор запасу НГУ розповів, яка кількість солдатів РФ перебуває на лінії фронту
Класичний, винний та по-кавказьки. Варіанти смачного маринаду для шашлику
Маринад для шашлику — це секрет вашого вдалого барбекю. Найчастіше у нас мало часу для його маринування, і все ж, так хочеться, щоб він був соковитим і ніжним. Ділимось рецептами швидких маринадів для шашлику, які зроблять будь-яке м’ясо дивовижно смачним
Класичний маринад для шашлику
Інгредієнти:
- оцет (9%) – 3-4 столові ложки
- цукор - одна чайна ложка
- чотири цибулини
- півтори склянки води
- сіль, чорний та червоний перець (за смаком)
Рецепт приготування маринаду для шашликів:
- нарізаємо м'якоть свинини/яловичини/баранини чи м'ясо курки однаковими за розміром шматками
- солимо, перчимо
- додаємо цибулю, подрібнену кільцями
- розводимо у воді оцет
- додаємо цукор
- заливаємо сумішшю м'ясо
- залишаємо маринуватися на ніч під пресом.
Фото: lifestyle.segodnya
Винний маринад для шашлику
Інгредієнти:
- біле сухе вино – 100мл
- коріандр - 1 чайна ложка
- сіль та перець (за смаком)
Рецепт приготування:
- нарізаємо м'ясо
- посипаємо меленим коріандром
- солимо
- перчимо
- перемішуємо
- м’ясо заливаємо вином
- залишаємо на 12 годин під пресом.
Маринад для шашлику по-кавказьки
Інгредієнти:
- мінеральна вода
Простий рецепт приготування маринаду для шашликів:
- замочуємо м’ясо в мінеральній газованій воді на три години
- готуємо, додавши сіль/перець
- смажимо на мангалі чи багатті.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+11°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.11 Купівля 37.11Продаж 37.68
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе
2023, вiвторок
7 листопада
20:58
Аналітика
Деталі та наслідки атаки по заводу "Залив" у Керчі та влучання у російський ракетний корвет "Аскольд". Колонка Сергія Згурця
19:20
Оновлено
Мовне питання: Угорщина планує накласти вето на переговори про вступ України до ЄС, Кулеба відреагував
19:00
Огляд
Переможні новини 622-го дня війни: вибухи в Донецьку, атака дронів на Крим та успіхи ЗСУ на Херсонщині
18:55
На президента палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса здійснено замах: поранено охоронця
18:11
Ексклюзив
У Defence Express спрогнозували інтенсивність ворожих ракетних ударів по Україні взимку
17:57
Ми не маємо права на політичні ігри, хайп і вибори в умовах смертельної для країни загрози, - Порошенко
16:58
Уряд запускає експериментальний проєкт щодо додаткового забезпечення українців дровами: деталі
16:50
Ексклюзив
У перші тижні дещо сповільниться темп розмитнення товарів: в ЄБА прокоментували зміну митних правил з 7 листопада
16:18
Ексклюзив
Нові ворожі підрозділи ССО створюють проблеми для ЗСУ з логістикою, - старший лейтенант розповів про ситуацію біля Бахмута