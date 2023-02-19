Про це заявила в ефірі Еспресо депутатка Європарламенту від Естонії Марина Кальюранд.

"Я була дуже розчарована, коли Україна попросила статус кандидата і отримала його лише через три місяці. Ви мали отримати його одразу - у березні, коли ви заявили про подачу заявки. Три місяці ми говорили про статус, який юридично нічого не означає - це просто сильний політичний сигнал", - зазначила вона.

Депутатка сказала, що не бачить сьогодні в ЄС готовності до розширення - це не стосується лише України.

"Я відчуваю, що є люди, які вважають попереднє розширення на 9 країн помилкою. Я боюсь, що швидкого вступу України до ЄС не буде, але перемовини почнуться. Дуже багато буде залежати від вас, від того, як ми зможемо вам допомогти - досвідом та переконати колег-скептиків. Україні треба буде прийняти всі закони ЄС, увійти в загальний ринок. Це не відбувається за місяць-другий. Це займе більше часу - до цього треба готуватися, це треба починати робити", - наголосила Кальюранд.

Вона вважає, що в України зараз є вікно можливостей.

"Якби не було війни - ми б не говорили про членство, це також факт. Це вікно можливостей відкрите і ним треба користуватися. У вас багато друзів і тих, хто вас підтримує не лише на словах, а й діями і допоможуть прискорити цей процес. Українцям я б хотіла сказати - ви будете в ЄС, коли цей день настане - я не знаю, будьте терплячі. Це займе час, бо треба зробити реформи у всій державі. Має бути терпіння і з допомогою, тих, хто вас підтримує, ви дійдете до мети. Український народ дуже чітко заявив, де і яким вони хочуть бачити своє майбутнє", - підсумувала євродепутатка.