Про це повідомляє Reuters.

Сі Цзіньпін на відкритті з'їзду комуністичної партії запевнив, що Китай прагне мирного "возз'єднання" з Тайванем, але не відмовлятиметься від застосування сили.

"Твердо дотримуючись щирих помислів і докладаючи максимальних зусиль, ми прагнемо перспективи мирного возз'єднання, але в жодному разі не відмовляємося від застосування сили", - сказав Сі Цзіньпін.

Він висловив переконання, що "національне возз'єднання обов'язково буде здійснено". Водночас китайський лідер підкреслив, що Китай "ніколи не гратиме роль гегемона і розширюватися" та продовжуватиме дотримуватися мирної зовнішньої політики.

Сі Цзіньпін додав, що Пекін висунув генеральний план щодо врегулювання тайванського питання в нову еру.

ХХ з'їзд китайської компартії має затвердити ключові напрямки розвитку КНР. Очікується, що на ньому Сі Цзіньпіна буде переобрано на посаду генсека партії.

15 жовтня Китай заявив, що залишає за собою право застосувати силу для розв'язання питання Тайваню, але пріоритетом є мирне возз'єднання з островом.

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