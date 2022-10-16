Сі Цзіньпін на з'їзді компартії розповів, як Китай розв'язуватиме питання Тайваню
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай виступає за мирне "возз'єднання" з Тайванем, але не відмовляється від застосування сили
Про це повідомляє Reuters.
Сі Цзіньпін на відкритті з'їзду комуністичної партії запевнив, що Китай прагне мирного "возз'єднання" з Тайванем, але не відмовлятиметься від застосування сили.
"Твердо дотримуючись щирих помислів і докладаючи максимальних зусиль, ми прагнемо перспективи мирного возз'єднання, але в жодному разі не відмовляємося від застосування сили", - сказав Сі Цзіньпін.
Він висловив переконання, що "національне возз'єднання обов'язково буде здійснено". Водночас китайський лідер підкреслив, що Китай "ніколи не гратиме роль гегемона і розширюватися" та продовжуватиме дотримуватися мирної зовнішньої політики.
Сі Цзіньпін додав, що Пекін висунув генеральний план щодо врегулювання тайванського питання в нову еру.
ХХ з'їзд китайської компартії має затвердити ключові напрямки розвитку КНР. Очікується, що на ньому Сі Цзіньпіна буде переобрано на посаду генсека партії.
- 15 жовтня Китай заявив, що залишає за собою право застосувати силу для розв'язання питання Тайваню, але пріоритетом є мирне возз'єднання з островом.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе