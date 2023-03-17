Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Потрібно розуміти, що Китай грає в дуже цікаву політику у війні Росії проти України. По-перше, Китай є партнером Російської Федерації, не дивлячись на агресію путінського режиму проти України. Саме тому для Сі Цзіньпіна невдачі Путіна в України будуть проблемою. З іншого боку, Китай не хоче псувати стосунки з Заходом", - пояснив Гербст.

Дипломат наголосив, що Сі Цзіньпін не хоче псувати стосунки з Заходом

"Китай не хоче псувати стосунки з США та Європою. Тому в Китаї заявляють, що вони не є прихильниками цієї війни. В Китаї не готові надсилати Росії зброю. Водночас візит Сі Цзіньпіна до Москви будуть трактувати, як підтримку Росії. І не тільки в Росії. Китайський мирний план також захищає в першу чергу російські інтереси. Сі Цзіньпін робить все, щоб допомогти Путіну, однак він також і боїться реакції на це Заходу", - додав він.