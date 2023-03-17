Сі Цзіньпін намагається допомогти Путіну, але боїться реакції Заходу, - американський дипломат Гербст
Американський дипломат Джон Гербст переконаний, що лідер Китаю Сі Цзіньпін дуже обережний у стосунках з Путіним, адже він не хочу псувати стосунки з США та Європою
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Потрібно розуміти, що Китай грає в дуже цікаву політику у війні Росії проти України. По-перше, Китай є партнером Російської Федерації, не дивлячись на агресію путінського режиму проти України. Саме тому для Сі Цзіньпіна невдачі Путіна в України будуть проблемою. З іншого боку, Китай не хоче псувати стосунки з Заходом", - пояснив Гербст.
Дипломат наголосив, що Сі Цзіньпін не хоче псувати стосунки з Заходом
"Китай не хоче псувати стосунки з США та Європою. Тому в Китаї заявляють, що вони не є прихильниками цієї війни. В Китаї не готові надсилати Росії зброю. Водночас візит Сі Цзіньпіна до Москви будуть трактувати, як підтримку Росії. І не тільки в Росії. Китайський мирний план також захищає в першу чергу російські інтереси. Сі Цзіньпін робить все, щоб допомогти Путіну, однак він також і боїться реакції на це Заходу", - додав він.
- 13 березня видання WSJ повідомило, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України.
- Лідер КНР Сі Цзіньпін відвідає Москву 20-22 березня. На переговори його запросив російський диктатор Володимир Путін
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