Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським вперше з початку повномасштабної війни в Україні
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України
Про це інформує The Wall Street Journal.
Повідомляється, що Сі планує поговорити із Зеленським вперше за понад рік, ймовірно, після того, як наступного тижня відвідає Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Зустріч з Путіним і Зеленським відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни РФ проти України.
"Пряма розмова з паном Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменувала б значний крок у зусиллях Пекіна зіграти миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептицизмом у Європі. Це також зміцнило б повноваження Пекіна як глобального енергетичного брокера після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном", - наголошує видання.
Китай зацікавлений у припиненні війни, адже вона поставила країну в небезпечну ситуацію, змусивши Сі балансувати між партнерством Китаю з РФ і його власними близькими стосунками з Путіним, також зростанням недовіри з США та союзниками.
Ймовірно, Сі поговорить із Зеленським віртуально.
Крім того, китайський лідер розглядає можливість відвідування інших європейських країн, хоча його повний маршрут ще не підтверджений.
- 21 лютого стало відомо, що Сі Цзіньпін планує відвідати Москву в найближчі місяці.
- 22 лютого Володимир Путін під час зустрічі з членом ЦК компартії КНР Ван Ї заявив, що розраховує на новий поштовх у відносинах Москви та Пекіна.
- Також сьогодні стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву наступного тижня та зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
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