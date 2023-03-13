Про це інформує The Wall Street Journal.

Повідомляється, що Сі планує поговорити із Зеленським вперше за понад рік, ймовірно, після того, як наступного тижня відвідає Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зустріч з Путіним і Зеленським відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни РФ проти України.

"Пряма розмова з паном Зеленським, якщо вона відбудеться, ознаменувала б значний крок у зусиллях Пекіна зіграти миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептицизмом у Європі. Це також зміцнило б повноваження Пекіна як глобального енергетичного брокера після того, як минулого тижня він сприяв несподіваному дипломатичному прориву між Саудівською Аравією та Іраном", - наголошує видання.

Китай зацікавлений у припиненні війни, адже вона поставила країну в небезпечну ситуацію, змусивши Сі балансувати між партнерством Китаю з РФ і його власними близькими стосунками з Путіним, також зростанням недовіри з США та союзниками.

Ймовірно, Сі поговорить із Зеленським віртуально.

Крім того, китайський лідер розглядає можливість відвідування інших європейських країн, хоча його повний маршрут ще не підтверджений.