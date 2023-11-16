Сі Цзіньпін назвав Тайвань найбільшою проблемою у відносинах Китаю та США
Сі Цзіньпін під час переговорів з Джо Байденом 15 листопада заявив, що Тайвань є найбільшою проблемою у відносинах Китаю та США
Про це пише Reuters, посилаючись на слова анонімного чиновника.
Він процитував Сі Цзіньпіна, який заявив, що Китай надає перевагу мирному "возз’єднанню" з островом Тайвань, але одразу після цього заговорив про умови, за яких може бути використана сила.
"Президент Сі підкреслив, що це найбільша, потенційно небезпечна проблема у відносинах США та Китаю. Він чітко зазначив, що Китай віддає перевагу мирному возз’єднанню, але потім негайно перейшов до умов, за яких потенційно може бути застосована сила", - сказав чиновник.
Своєю чергою Байден "дуже чітко заявив", що позиція США полягає в "рішучості підтримувати мир і стабільність".
"Президент Сі відповів: дивіться, мир - це добре, але в якийсь момент нам потрібно буде рухатися до більш загального вирішення", - цитує чиновник.
Міністерство закордонних справ Тайваню, відповідаючи на зустріч Байдена і Сі, заявило, що уряд ніколи не намагався передбачити, чи може Китай напасти і коли він це зробить - країна зосередилась на зміцненні своєї оборони та міжнародній підтримці.
"Це все для того, щоб Китай зрозумів те велике значення, яке міжнародна спільнота надає миру та стабільності в Тайванській протоці, ту високу ціну початку війни та не діяв наосліп, не думаючи", - заявив речник міністерства Джефф Лю в Тайбеї.
- Детальніше про зустріч Сі Цзіньпіна і Джо Байдена 15 листопада читайте у підсумку від Еспресо.
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