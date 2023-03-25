Сі Цзіньпін відмовився від телефонної розмови з Байденом, - Reuters
Лідер Китаю Сі Цзіньпін проігнорував прохання президента США Джо Байдена про телефонну розмову
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерел агенції, Пекін не виявив зацікавленості в організації телефонної розмови між Сі Цзіньпіном та Джо Байденом, хоча президент США ще п'ять тижнів тому заявив про бажання зв'язатися з лідером КНР після інциденту із китайським аеростатом, який було знищено в американському повітряному просторі.
Співрозмовники Reuters стверджують, що Вашингтон прагне перезавантажити відносини з Пекіном і дзвінок Байдена був би першим кроком. Але, попри зусилля американських дипломатів, китайці не виявили інтересу до діалогу. Розмова могла б стати першим контактом лідерів після зустрічі на полях G20 у листопаді 2022 року на Балі.
Не зменшила напруженості й нещодавня зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та головного дипломата КНР Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції. Співрозмовник агенції назвав їхню розмову найворожішою з моменту складних переговорів США та Китаю на Алясці у 2021 році.
"Китай відмовився координувати зустріч, що змусило головного дипломата Держдепу США зі Східної Азії Деніела Критенбрінка особисто розшукувати Ван Ї в конференц-центрі, щоб запитати, чи відбудеться зустріч", - розповіло джерело.
Reuters підкреслює, що на цьому тлі Сі Цзіньпін здійснив поїздку до Москви. Проте зазначає, що Джо Байден вважає, що ступінь взаємодії Москви та Пекіна значно перебільшено.
- 20 березня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Джо Байден зацікавлений у розмові з Сі Цзіньпіном.
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