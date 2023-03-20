Білий дім: Байден зацікавлений ще раз поговорити з Сі Цзіньпіном
Президент США Джо Байден зацікавлений у повторній розмові з китайським лідером Сі Цзіньпіном
Про це, як повідомляє CNN, заявив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США.
За словами Джона Кірбі, наразі не заплановано жодної зустрічі між лідерами США та Китаю. Американські офіційні особи хочуть переконатися, що це буде "у відповідний час", додав він.
"Важливо, щоб ми тримали ці лінії зв’язку відкритими, особливо зараз, коли напруга настільки висока", – зауважив Кірбі.
Байден зустрічався з Сі Цзіньпіном протягом трьох годин у листопаді 2022 року, на полях саміту G20 на Балі. Це була їхня перша особиста зустріч після вступу Байдена на посаду. Тоді президент США сказав журналістам, що він був "відвертим" із китайським очільником щодо кола питань, у яких Пекін і Вашингтон розходяться.
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