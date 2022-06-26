"Сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7": експрем'єр Швеції про ракетний удар по Києву
Ракетний удар по Києву - ніщо інше як навмисна ескалація з боку Росії й сигнал до зустрічі лідерів "Великої сімки"
Про це заявив колишній прем'єр Швеції, співголова Європейської Ради з міжнародних відносин Карл Більдт у твіттері.
"Важко розглядати ранковий ракетний обстріл житлових районів Києва як щось інше, як навмисну російську ескалацію і сигнал до сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау", - написав він.
- 26 червня у Києві прогриміли вибухи. Пізніше стало відомо, що російська ракета вдарила по житловому будинку в Шевченківському районі й дитячому саду. Зараз на місці події проводяться рятувальні роботи. У МВС вже повідомили про п'ятьох постраждалих.
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