Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, вибухи пролунали у полях Лівобережного району та Сартани, а найгучніший — з боку Приморського району. Як передає Андрющенко, останній було чути навіть в село Мелекіне, що розташоване на відстані 15 км. Зазначається, що його причиною є спроба крадіжки окупантами українського урожаю. Ймовірно, сільгосптехніка натрапила на міну.

Очевидці повідомляють про декілька карет швидкої, що виїхали на місце події.

Інформація уточнюється.

"Єдине що мають пам’ятати окупанти та колаборанти — красти українське шкідливо для здоров’я. А іноді — для життя", - коментує Андрющенко.

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