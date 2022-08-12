Сили безпеки й оборони України закликали світ не допустити судилища над захисниками Маріуполя

Спільну завяву опублікували у Міноборони України.

Там зазначили, що операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя українським військовим.

"Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на «Азовсталі» насамперед тяжкопоранених, адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися. Саме тяжкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 – захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію", - пишуть військові.

Також у спільній заяві наголосили, що усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських Захисників та Захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Водночас, ми підтримуємо зв’язок із родинами полонених військовослужбовців та виконуємо зобов’язання щодо їхнього соціального захисту", - додають військові.

Однак, як відзначають наші військові, РФ не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни.

"З огляду на це, питання обміну полоненими є складним і чутливим. Зі свого боку Україна постійно посилює публічну комунікацію з нашими партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні. Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими Захисниками та Захисницями. Вимагаємо негайно направити представників Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – Оленівки", – йдеться у спільній заяві силових відомств.

Нагадаємо, телеканал CNN опублікував розслідування про обстріл колонії в Оленівці на території самопроголошеної "ДНР", де утримувалися українські полонені, у тому числі бійці полку "Азов". Розслідувачі з’ясували що пожежа в бараку була викликана застосуванням термобаричної зброї – боєприпасу, який розпорошує в повітрі спеціальний аерозоль, який потім підпалюється та детонує

Міський голова Маріуполя заявив, що російські окупанти, ймовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb