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Сили оборони перебувають у Бахмуті й звідти видавлюють ворога, - заступник командира батальйону "Свобода" Назаренко

26 липня, 2023 середа
14:54
Війна з Росією Карта бойових_2507_eng

Заступник командира батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Володимир Назаренко зазначив, що крок за кроком Сили оборони роблять дива, руйнуючи міф про непереможну армію РФ

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Бахмутський напрямок - це ділянка фронту, де українські Сили оборони мають успіх важкими зусиллями, де вони продавлюють оборону ворога. Де зусиллями наших героїв ворог відступає й зазнає великих втрат. Просуваючись, українські Сили оборони звільняють наші території, і це є південь від Бахмута. Але поки зарано говорити, що це ключ до оточення окупованої частини Бахмута", - підкреслив Назаренко. 

За словами заступника командира батальйону "Свобода", просування ЗСУ на Бахмутському напрямку дає можливість підтягнути інші системи дальнього ураження й завдавати ударів по ворожім комунікаціям.

"Це не є оточення Бахмута. Це артилерійський контроль над ворожими цілями й шляхами постачання в окуповану частину Бахмута. Крок за кроком Сили оборони роблять дива, руйнуючи міф про непереможну армію РФ. Ми руйнуємо міф про те, що ворог остаточно захопив Бахмут. Сили оборони України перебувають у місті, тримають оборону й видавлюють звідти окупантів", - наголосив Назаренко. 

  • 20 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони щодня продовжують просуватися вперед на відстань від 0,5 до 1 кілометра в межах контрнаступу, попри труднощі, з якими вони стикаються.
  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський відвідав позиції українських захисників на Бахмутському та Лиманському напрямках, де послухав командирів і дізнався про їхнє бачення поточної ситуації









 

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