Про це Тарнавський написав у telegram.

"На Таврійському напрямку триває робота. Сили оборони системно знищують росіян. Попри замінованість територій, роботу ворога з повітря наші воїни просуваються вперед", - написав Тарнавський.

Він зазначив, що протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 650 обстрілів.

Генерал додав, що артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку виконали 1412 вогневих завдань.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Знищено 25 одиниць військової техніки противника", - розповів Тарнавський.

Він уточнив, що було знищено 3 танки, 1 ББМ, 3 одиниці БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-10", 2 ЗРК "Стріла-10", 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", гармата "Гіацинт-Б", гармата "Гіацинт-С", гармата Д-30, ЗРПК "Тунгуска" та автомобільна техніка.

Також було знищено 3 склади боєприпасів ворога.