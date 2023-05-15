Про це йдеться в повідомленні командування.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 710 вогневих завдань. Ідеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - розповів генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали понад роту, знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника, а саме два танки, два БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА Zala, БпЛА Supercum, РЕБ "Поле-21", РЕБ "Силок-01", зенітний ракетний комплекс "Тор".