Сили оборони таврійського напрямку знешкодили понад роту окупантів і 31 одиницю озброєння
Сили оборони таврійського напрямку досягли успіхів на фронті. Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад роту. Знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння
Про це йдеться в повідомленні командування.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 710 вогневих завдань. Ідеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше", - розповів генерал Олександр Тарнавський.
За його словами, втрати ворога вбитими та пораненими склали понад роту, знищено та пошкоджено 31 одиницю озброєння та військової техніки противника, а саме два танки, два БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА Zala, БпЛА Supercum, РЕБ "Поле-21", РЕБ "Силок-01", зенітний ракетний комплекс "Тор".
- Сили оборони за добу ліквідували 580 російських військових.
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