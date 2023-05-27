Сили оборони тримають панівні висоти під Бахмутом, але просування призупинили, - Маляр
Сили оборони міцно тримають панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута, водночас просування призупинили з метою виконання інших задач
Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у telegram.
За її словами, на Бахмутському напрямку ворог безрезультатно наступав, але загалом наступальна активність знижена. Росіяни зробили ставку на завдання авіаційних ударів та інтенсивних артилерійських обстрілів.
"Вчора і сьогодні там немає активних боїв - ні в місті, ні на флангах. Натомість ворог активно обстрілює околиці міста та підступи до нього", - зазначила Маляр.
Окрім цього, вона також зауважила, що українська сторона міцно тримає "зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута. Водночас просування протягом вчора і сьогодні призупинено з метою виконання інших задач".
Зниження наступальної активності ворога обумовлено тим, що проводиться заміна та перегрупування військ. Ворог намагається посилити власні спроможності, підкреслила Маляр.
Згодом вона додала: "Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак".
- 27 травня Інститут вивчення війни констатував, що українські військові фактично перехопила ініціативу у боях навколо Бахмута.
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