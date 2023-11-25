Сили оборони тримають позиції на Лівобережжі Херсонщини й протягом доби відбили 34 атаки окупантів на Запоріжжі, Донбасі та Харківщині, - Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

За день ворог завдав 99 авіаційних та 3 ракетні удари по території України

А також здійснив 38 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, окупанти атакували Україну безпілотниками: вони застосовували 75 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 74 ударних БпЛА.

Ситуація на основних напрямках фронту

На півдні та сході України зберігається складна оперативна ситуація.

На Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань немає, підрозділи збройних сил Білорусі надалі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонні, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ і нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж кордону. Під ворожий артилерійський та мінометний вогонь потрапили близько 15 населених пунктів, серед яких Клюси, Єліне, Блешня, Тимоновичі, Леонівка, Грем'яч Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Локня, Запсілля, Тур'я, Попівка Сумської області; Уди, Алісівка, Бочкове, Мала Вовча Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 3 ворожі атаки. Ворох штурмував в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наступальних дій ворога не зафіксували, проте армія РФ завдала авіаударів поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області. Десять населених пунктів опинилися під мінометними та артобстрілами. Йдеться про Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку РФ безрезультатно штурмувала райони Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Українські оборонці відбили 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися більш як 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Миколаївка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 17 атак ворога біля Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Під російським вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напряму Сили оборони України відбили 7 російських атак. Окупанти безрезультатно намагались штурмувати райони Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.та ще 4 населені пункти Донеччини.

На Шахтарському напрямку ворог марно намагався штурмувати південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку понад 20 населених пунктів окупанти обстріляли з артилерії та мінометів. Противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але не досяг успіху.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів російської армії зазнали Херсон, Михайлівка, Шляхове, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Берегове Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Українські оборонці продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та завдають вогневого ураження по позиціях окупантів.

Ракетні війська Сил оборони уразили 7 районів зосередження рашистів і ворожої техніки

Протягом доби авіація сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби та склад боєприпасів противника.