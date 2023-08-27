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Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, - Генштаб

27 серпня, 2023 неділя
19:19
Війна з Росією Північна операційна зона

Попри спроби росіян контратакувати на різних частинах фронту, українські сили йдуть далі у напрямку Мелітополя

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 27 серпня 2023 року, оприлюдненому на фейсбуці відомства.

Протягом доби росіяни завдали 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів

Триває 550-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

"Уночі противник завдав чергового удару крилатими ракетами повітряного базування. В результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 4 крилаті ракети", - зазначили у Генштабі.

Протягом доби ворог завдав 11 ракетних та 32 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - наголошує ГШ ЗСУ.

Українці за добу вдарили по 10 районам скупчення російських військ

"Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетним комплексам противника", - поінформував Генеральний штаб.

Зокрема, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Протягом доби на фронті відбулося 23 боєзіткнення. Ситуація на окремих напрямках

Упродовж 27 серпня відбулось 23 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Кіндратівки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси, Лісківщина Чернігівської області; Середина-Буда, Вільна Слобода, Сімейкине, Волфине, Кіндратівка, Садки Сумської області та Окіп, Стрілеча, Олійникове, Гатище, Нестерне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового та М’ясожарівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам'янка, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине Луганської області та Торське, Діброва, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські та мінометні обстріли противника потрапили Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка, Водяне Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційногго удару в районі Золотої Ниви Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали населені пункти: Богоявленка, Шахтарське, Времівка, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новоандріївка, Ольгівське, Червоне, Гуляйпільське, Єгорівка, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Микільського та Антонівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів: Зміївка, Томарине, Бургунка, Тягинка, Херсон, Білозерка та інші.

ЗСУ
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