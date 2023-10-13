Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Сили оборони ведуть штурмові дії біля Бахмута, закріпляються на досягнутих рубежах, - Генштаб

Сили оборони ведуть штурмові дії біля Бахмута, закріпляються на досягнутих рубежах, - Генштаб

13 жовтня, 2023 п'ятниця
06:59
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники проводили штурмові дії в районі Бахмута. ЗСУ завдають росіянам значних втрат та закріплюються на досягнутих рубежах

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця”"на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад 5 атак ворога.

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону, проте безуспішно. Наші захисники відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Армія РФ завдала 4 ракетних та 65 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Попівка, Середина Буда Сумської області; Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Ольгівка, Одрадокам’янка, Козацьке, Ульянівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога 

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 - по пунктах управління та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.

  • У Інституті вивчення війни заявили, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Шахтарськ
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
Авдіївка
11 жовтня, 2023 середа
Росія кинула до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку, - військова адміністрація
11 жовтня, 2023 середа
Дипломат Чалий спрогнозував назрівання ще однієї гарячої точки у світі
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2023 четвер
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.76
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
07:55
сектор Газа
Кількість загиблих у Газі перевищила 1500 людей
07:55
Антарктида у кольорах Барбі
За 30 років Антарктида втратила 7,5 трлн тонн льоду, - учені
07:35
Авіаносець "Джеральд Форд" 
Авіаносець США прибув до Південної Кореї попри погрози КНДР
07:23
Латвія
Латвія закриває КПП на кордоні з РФ, який Кремль визначив пунктом в'їзду українців
07:10
Ізраїль обстріл
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору у Газі та Лівані
06:51
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
ЦАХАЛ заявив, що палестинцям слід евакуюватися з півночі Гази впродовж доби
06:26
ЗСУ
Армія РФ просунулася біля Авдіївки на 4,5 кв. км, окупанти зазнають великих втрат, - ISW
05:55
Анонс
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Євро-2024: розклад відбіркових матчів 13 жовтня
04:04
Ріші Сунак
Велика Британія відправляє військові літаки та кораблі для підтримки Ізраїлю
03:14
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 жовтня
02:20
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)
WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком
02:06
потяг_Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про зміну руху низки потягів через сходження вантажних вагонів
01:50
Джозеф Байден, саміт НАТО
У Білому домі повідомили, коли Байден подасть запит на додаткове фінансування для України
01:05
На фото: ГУР
Український військовий потрапив у полон під час висадки десанту у Криму, - розвідка
00:39
Петер Сіярто (праворуч)
Сіярто вчетверте за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну прилетів до Москви
00:39
Тімоті Шаламе, Вонка
Warner Bros. презентувала новий трейлер фільму "Вонка"
00:21
Джон Кірбі
США розпочинають евакуацію своїх громадян з Ізраїлю
2023, четвер
12 жовтня
23:51
Олексій Арестович
Проти Арестовича порушили справу через сексистські висловлювання, - нардепка Совсун
23:51
Оновлено
Молодіжна збірна України
Україна розбила Люксембург та не пустила у відрив Англію у відборі молодіжного Євро-2025
23:43
Оновлено
Лука Модріч (в центрі), Хорватія - Туреччина, відбір Євро-2024
Євро-2024: Хорватія програла Туреччині, Іспанія перемогла Шотландію, результати інших матчів 12 жовтня
23:29
Брянськ, безпілотник, війна з Росією
Влада російських Бєлгорода та Брянська повідомила про збиті безпілотники
23:06
Оновлено
Війна в Ізраїлі, тероризм
У Єрусалимі невідомий обстріляв поліцейську дільницю: є жертва та поранені
22:53
Олександр Щетінін
На фронті загинув вихованець київського "Динамо"
22:51
соцмережа Х (Твіттер)
ЄС змусив Маска видалила сотні пов’язаних із ХАМАСом акаунтів на Х
22:16
Володимир Зеленський та лідери G7 на саміті у Хіросімі
Країни G7 заморозили активи РФ на $280 млрд: їх блокуватимуть поки Москва не компенсує втрати України
21:51
Switchblade 600
США нададуть Україні велику партію дронів-камікадзе Switchblade 600, - Newsweek
21:50
Ердоган
Ердоган назвав удари Ізраїлю по сектору Гази бійнею та розкритикував США
21:43
Ексклюзив
Андрій Дещиця
Дипломат Дещиця пояснив, навіщо Путін просуває себе на роль "миротворця" в палестино-ізраїльському конфлікті
21:17
Ексклюзив
Нетаньягу можуть витиснути з політики після завершення гострої фази конфлікту в Ізраїлі, - дипломат Хара
20:59
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
В Україні розширюється спектр засобів ППО. Колонка Сергія Згурця
20:32
Оновлено
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен пообіцяв Нетаньягу, що США перешкоджатимуть відкриттю другого фронту проти Ізраїлю
20:29
Спалення Корану, Швеція
У Швеції вперше винесли обвинувальний вирок за спалення Корану
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 596-го дня війни: під Севастополем пошкодили новітній корабель ЧФ РФ, а в тилу окупантів знищили важливий для них міст
19:56
Голодомор в Україні
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
19:53
Естонія
Естонія розробила механізм використання російських заморожених активів на користь України
19:36
на фото військові ЗСУ
За добу на основних ділянках фронту відбулося 55 боєзіткнень, — Генштаб
19:30
авіакомпанія El Al
Авіакомпанія "Ель Аль" вперше виконає рейс у шабат, щоб доставити резервістів до Ізраїлю
19:26
Манор Соломон (в центрі), Ізраїль - Косово, відбір Євро-2024
Євро-2024: гру Ізраїлю проти Косова перенесли на невизначений термін
19:13
Севастополь. Крим
У Севастополі повітряна тривога: пабліки пишуть про роботу ППО та нібито збиту ракету
19:02
обстріл Донеччини
Російська армія обстріляла Донеччину: серед двох загиблих дитина, 7 людей поранено
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV