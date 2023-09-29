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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Засіб ППО, 8 танків та 340 окупантів: що втратила російська армія за добу війни в Україні

29 вересня, 2023 п'ятниця
08:06
Війна з Росією знищені окупанти

Протягом минулої доби українські військові вели штурмові дії на Бахмутському напрямку. Натомість росіяни за добу втратили 340 військових, 8 танків і 34 безпілотники

Про це 29 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 277 660 (+340) осіб
  • танків ‒ 4687 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 8972 (+10)
  • артилерійських систем – 6409 (+34)
  • РСЗВ – 794 (+1)
  • засобів ППО ‒ 536 (+1)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34)
  • крилатих ракет ‒ 1529 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21)
  • спеціальної техніки ‒ 930 (+1)

Дані уточнюються.

Зведення Генштабу: Сили оборони ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку

Про це пише Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Бахмутському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 6 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Армія РФ завдала 83 авіаційних удари та здійснила 63 обстріли з РСЗВ по території України

Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Грабовське Сумської області; Кругле, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Новоселівське Луганської області; Торське, Сіверськ, Спірне, Веселе, Костянтинівка, Біла Гора, Авдіївка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Українські війська уразили ЗРК та 11 артзасобів ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 удару по зенітно-ракетному комплексу та 2 – по станціях РЕБ противника. Також нашими захисниками знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділами ракетних військ уражено зенітно-ракетний комплекс, 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів противника.

  • В Інституті вивчення війни вважають, що останнім часом російські війська зменшили інтенсивність наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, проте збільшили кількість авіаударів.
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Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
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