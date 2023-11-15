Сили оборони відбили 17 ворожих атак на Авдіївському напрямку та 19 – на Мар'їнському, – Генштаб

Про це у вечірньому зведенні 15 листопада повідомив Генштаб ЗСУ.

РФ упродовж доби вчергове атакувала Україну, застосувавши зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 20 приватних житлових будинків, 7 багатоповерхівок та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках бойових дій

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань немає, підрозділи збройних сил Білорусі надалі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вороги зберігають військову присутність у прикордонні, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти з території РФ і нарощують щільність мінно-вибухових загороджень уздовж кордону. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 7 атак: ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки й Іванівки на Харківщині. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів області.

На Лиманському напрямку ворог не мав успіхів у штурмах біля Надії на Луганщині. Рашисти завдали авіаударів у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. З артилерії та мінометів обстріляли близько 15 населених пунктів цих двох областей.

На Бахмутському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував українські війська в районах Кліщіївки й Андріївки на Донеччині. Під артилерійським і мінометним вогнем рашистів опинилися понад 20 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку ворог не мав успіхів у штурмах східніше від Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Сили оборони відбили 17 атак. Росіяни завдали авіаудару в районі Олександрополя Донецької області, а з артилерії та мінометів обстріляли понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації без успіхів вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Українські воїни відбили 19 атак. Окупанти обстріляли з артилерії та мінометів 6 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог марно намагався штурмувати в районах Пречистівки та Старомайорського Донецької області. Завдав авіаудару в районі Вугледара. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник не мав успіхів у штурмах поблизу Новодарівки Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів.

На Херсонському напрямку під артобстріли противника потрапили Херсон, а також низка населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Українська авіація завдала трьох ударів по ЗРК рашистів, уразила склад боєприпасів та ППО ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворогів, трьох ударів – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів і засіб протиповітряної оборони рашистів.