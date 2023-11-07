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Війна з Росією: хроніка
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За добу РФ втратила в Україні 890 солдатів, 5 танків і 21 артсистему

7 листопада, 2023 вiвторок
07:42
Війна з Росією

Протягом минулої доби на фронті було 78 бойових зіткнень, ворог надалі обстрілює цивільні об'єкти й населені пункти України

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворогів від початку повномасштабної війни

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 7 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 306860 (+890 за добу) осіб
  • танків ‒ 5293 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 9974 (+16) од.
  • артилерійських систем – 7410 (+21) од.
  • РСЗВ – 869 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 570 (+0) од,
  • літаків – 322 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 1556 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1049 (+2)

Ворог обстріляв з артилерії понад сотню населених пунктів України

Упродовж минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, а також 54 рази обстріляв з реактивних систем залпового вогню позиції українських військ і населені пункти. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура.

Від ворожих авіаударів потерпали Новомихайлівка й Рівнопіль Донецької області, Новодарівка на Запоріжжі, Берислав, Іванівка Херсонської області. 

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та  Херсонської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація суттєво не змінилася.

На Сіверському та Слобожанському напрямках рашисти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну роботу, щоб не допустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. також ворог надалі нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог безуспішно штурмував у районах населених пунктів Синьківка й Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили близько 20 атак противника.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 ворожих атак біля Богданівки та Хромового на Донеччині. Також ворог марно намагався відновити втрачені позиції в районі Андріївки.

Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше від Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі й техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни тримають оборону й завдають ворогу значних втрат. Не мали успіху наступальні дії противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області, де Сили оборони відбили понад 20 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог здійснив понад 25 невдалих атак в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках противник вів марні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області; Червоного, Роботиного та північно-західніше від Вербового Запорізької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження тилам противника.

Українська ППО знищила ударний і розвідувальний БПЛА ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Також удару завдали по зенітно-ракетному комплексу противника. Завдяки силам і засобам протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу Shahed-136/131 і розвідувальний БПЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

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