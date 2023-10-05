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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони відбили 4 ворожі атаки біля Макіївки на Луганщині, — Генштаб

5 жовтня, 2023 четвер
19:57
Війна з Росією

Сили оборони протягом дня 5 жовтня відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки, що в Луганській області

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили вузол зв'язку противника

А також зенітно-ракетний комплекс, важку вогнеметну систему, 3 артилерійських засоби та станцію РЕБ противника.

Своєю чергою авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще 3 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Росіяни завдали 3 ракетних та 49 авіаційних ударів по території України

А також здійснили 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також РФ атакувала Україну 29 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку, протиповітряною обороною знищено 24 ворожих “шахеди”. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби на основних напрямках фронту відбулось 30 бойових зіткнень

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару біля Грабовського Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Стара Гута, Гаврилова Слобода, Атинське, Степок, Грабовське Сумської області; Баранівка, Гатище Харківської області. 
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки, Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі східніше Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх східніше Андріївки Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі східніше Диліївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Кліщіївки та Іванопілля Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Предтечине, Диліївка та Торецьк Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Авдіїївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Невельське, Олександропіль, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаки ворога в районі населених пунктів Золота Нива та Водяне Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Урожайного та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі південно-східніше Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Новодарівка, П'ятихатки Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Одрадокам'янка, Миколаївка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Гаврилівка, Червоний Маяк, Ольгівка, Понятівка, Херсон, Широка Балка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

  • Удень 5 жовтня російська окупаційна армія поцілила у цивільний об'єкт у селі Гроза Куп'янського району, внаслідок чого загинула щонайменше 51 людина. Служба безпеки України шукає навідника.
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Макіївка
ракетний удар
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
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