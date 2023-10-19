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Війна з Росією: хроніка
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Літак, гелікоптер, танки та 630 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні

19 жовтня, 2023 четвер
07:54
Війна з Росією розбита російська техніка

Українські військові відбили атаки окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. ЗСУ знищили літак, гелікоптер та ліквідували 630 росіян

Про це 19 жовтня пише Генштаб ЗСУ.

втрати росії станом на 19.10.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 290 680 (+630) осіб,
  • танків ‒ 4992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9437 (+17) од,
  • артилерійських систем – 6983 (+39) од,
  • РСЗВ – 818 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 548 (+1) од,
  • літаків – 320 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5318 (+17) од,
  • крилаті ракети ‒ 1534 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9337 (+34) од,
  • спеціальна техніка ‒ 985 (+3).

Зведення Генштабу: Сили оборони відбили атаки росіян на 5 напрямках, на фронті відбулося близько 80 зіткнень

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області, а також понад 10 атак противника біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб за підтримки авіації оточити Авдіївку. Наші воїни відбили 3 атаки ворога. Також безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 17 атак ворога в районі Мар’їнки та ще 4 - в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують окупантів в районах Новодарівки та східніше Малої Токмачки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони України ведуть наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Армія РФ завдала 15 ракетних та 79 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 15 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, 2 церкви, будинок культури, спортивний комплекс, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Піщане Харківської області; Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Кам’янка, Кліщіївка, Курдюмівка, Диліївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новоберислав, Козацьке, Ольгівка, Придніпровське, Піщанівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор" ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено російський літак Су-25 та 5 розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс "Тор", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1М" та 11 артилерійських засобів противника.

  • У Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.
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