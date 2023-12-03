Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони відбили атаки ворога на 5 напрямках, на фронті відбулося 56 боєзіткнень, - Генштаб

Сили оборони відбили атаки ворога на 5 напрямках, на фронті відбулося 56 боєзіткнень, - Генштаб

3 грудня, 2023 неділя
20:36
Війна з Росією Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові

Українські військові протягом доби відбили атаки РФ на Лиманському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Про це йдеться у повідомленні Генштабу за 3 грудня.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Володимирівка, Гасичівка Чернігівської області; Козаче Сумської області; Гранів, Бударки, Чугунівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки Харківської області, де силами оборони відбито 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Фиголівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 3 атаки. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Спірне Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 14 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 5 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник 3 рази безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області. Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Новопокровки Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Сили оборони уразили ЗРК "Панцир" та 2 склади боєприпасів противника

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 по зенітно-ракетних комплексах та 2 по складах боєприпасів противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по важкій вогнеметній системі залпового вогню та зенітному ракетно-гарматному комплексу “Панцир” противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України в ночі було знищено 10 з 12 БПЛА типу Shahed-136/131.

Армія РФ завдала один ракетний та 31 авіаційний удар по території України

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень.

Ворог завдав 1 ракетного та 31 авіаційний удар, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Чарівне, Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Дудчани, Берислав, Іванівка, Садове, Ромашкове Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків Миколаївської області.

  • Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що погіршення погодних умов продовжує уповільнювати темп бойових дій між Силами оборони України та російською армією по всій лінії фронту, але не зупинило їх повністю.
Мелітополь
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Шахтарськ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Куп'янськ
Читайте також:
Девід Петреус
2 грудня, 2023 субота
Ексочільник ЦРУ пояснив, чому ЗСУ не досягли прориву під час літнього контрнаступу 
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
2 грудня, 2023 субота
"Кремль у відчаї": Піонтковський пояснив чому Путіну потрібні переговори
сухпайок
2 грудня, 2023 субота
Противник полює за нашими пайками, - підполковник НГУ Крижанівський
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 39.9
    Продаж 40.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
3 грудня
22:02
Оновлено
дрон Shahed-136
Армія РФ запустила "шахеди" на південь України
21:47
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупанти продовжують переселяти жителів з ТОТ: РФ депортувала ще 100 українців
21:37
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан грає на два фронти з Росією та ЄС, - директор Інституту центральноєвропейської стратегії
21:18
Донеччина
Росіяни атакували Авдіївку та Костянтинівку на Донеччині: є загибла та поранені
20:56
Рустем Умєров
Міноборони України попередило, що невідомі створили фейковий канал Умєрова в Telegram, де збирають інформацію від українців
20:34
США Ізраїль
Єменські хусити заявили, що не пропускатимуть до Індійського океану кораблі Ізраїлю та його союзників
20:26
Володимир Зеленський
Битва за Україну йде не в соцмережах чи з'ясуванні стосунків, - Зеленський
20:02
OPINION
Олексій Петров
"На зло тещі відріжу собі вухо..."
19:55
40 кг термобаричного заряду. Що відомо про нову бойову частину "шахедів"
19:49
Ексклюзив
Туннель під лікарнею Аль-Шифа (місто Газа)
Війна в Ізраїлі продовжиться щонайменше до квітня 2024 року, - політолог Пелліверт
19:30
Ексклюзив
Ілля Несходовський
Понад 100 млрд доларів з нового бюджету РФ буде спрямовано на війну проти України, - економіст Несходовський
19:24
Ексклюзив
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
"Улітку 2023 року відпочивати у Криму": ексречник Генштабу Селезньов розповів, чому це було неможливо із самого початку
19:19
Огляд
війна з Росією, вибух, Росія
Атаки дронів на Москву й Бєлгородщину, палаючий поїзд на лінії сполучення Росії та Китаю і "бавовна" на ТОТ: де у росіян вибухало цього тижня
19:19
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Байдену час відмовитися від виборів і зосередитися на війні в Україні та Ізраїлі, - Піонтковський
19:14
Оновлено
"Шахтар" - "Металіст-1925" 2:0
"Шахтар" обставив "Металіст-1925", а гру "Динамо" з "Минаєм" перенесли: розклад і результати 16-го туру УПЛ
18:52
Серіал "Дім Дракона"
Вийшов офіційний трейлер другого сезону "Дому дракона"
18:48
На в'їзді до Горішніх Плавнів встановили правильну назву міста (03.12.2023)
На в'їзді до Горішніх Плавнів встановили правильну назву міста
18:05
OPINION
Вадим Денисенко
Чому вибори в Росії важливі й для нас?
18:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 грудня: євро та долар продовжують дешевшати
18:00
Інтерв’ю
Павло Казарін
Журналіст та військовий Казарін: Країна може перемогти, лише коли її зовнішній кріпосний мур — вищий за внутрішні паркани
17:59
Оновлено
Ворог вдарив по багатоповерхівці та лікарнях у Херсоні: 2 людини загинуло, 7 поранено
17:48
Знімав на відео роботу ППО в Одесі: блогер з Китаю отримав 5-річне покарання
17:15
Іран Росія
Росія, Іран та Китай проведуть спільні навчання у Перській затоці
17:10
Оновлено
Наталія Гуменюк
"Всьо по силах". Гуменюк каже, що залишилася речницею Сил оборони Півдня
16:30
Ексклюзив
Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США
Немає поняття "план війни на рік", є план воєнної кампанії, - полковник запасу Якубець
16:06
Встановлюють декоративну підсвітку до святкування Різдва та Нового року в Києві
На столичній Софійській площі почався монтаж новорічної ялинки
16:05
OPINION
Віталій Бала
Ніхто вже серйозно не сприймає те, що говорить Зеленський
15:48
Інтерв’ю
Путін
Тези Путіна про переговори - це кухня міжнародних відносин минулого тисячоліття, - Безсмертний
15:36
Вулкан Маунт Марапі в Індонезії
В Індонезії вивергається вулкан Мерапі, який викинув попіл на висоту 3 км
15:11
OPINION
Віталій Портников
Навіщо Україні допомагати Орбану. Колонка Віталія Портникова
15:06
Ілюстративне зображення
Британські вчені назвали причину, чому не можна годувати собак сирим м'ясом
14:54
Азов та полонені окупанти
РФ запускає хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими: яка їхня мета
14:39
Що таке "недоперепив" в економіці. Уривок з нової книги Віктора Пинзеника
14:29
Оновлено
російські окупанти
У ЗСУ підтвердили розстріл росіянами українських військових під час здачі у полон. Окупантів ліквідували
14:25
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
У Венесуелі відбудеться референдум щодо спірної з Гаяною території, багатої на нафту
14:15
санкції проти рф
Лише за тиждень у Маріуполі засудили 11 українських захисників, - Андрющенко
14:08
OPINION
Ігор Дядюра
Влада хоче "пульт управління інтернетом"?
14:00
золото
Спотова ціна золота у США досягла історичного максимуму
13:46
сніг, мокрий сніг, зима
Морозно, сухо і слизько: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 4 грудня
13:35
Армія, Велика Британія
Британія здійснюватиме розвідувальні польоти над Газою для пошуку заручників ХАМАСу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV