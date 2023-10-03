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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони відбили ворожі атаки біля Макіївки, Степового, Старомайорського та Рівнополя на сході, - Генштаб

Сили оборони відбили ворожі атаки біля Макіївки, Степового, Старомайорського та Рівнополя на сході, - Генштаб

3 жовтня, 2023 вiвторок
07:09
Війна з Росією

Протягом минулої доби війни росіяни намагалися повернути втрачені позиції на фронті та атакувати на східному і південному напрямках, але Сили оборони успішно відбили атаки окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Так, протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області. На Бахмутському напрямку противник безрезультатно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області. Ворог здійснив 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Окупанти за добу завдали 8 ракетних ударів по Україні

Крім того, минулої доби росіяни завдали 47 авіаційних ударів та здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Також РФ атакувала Україну 7 ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. ППО знищила 4 ворожих "шахеди". Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Степок Сумської області; Куп'янськ, Іванівка та Чернещина Харківської області; Зарічне, Спірне, Лиман, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Мар'їнка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Урожайне, Старомайорське, Новодарівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

ЗСУ 13 разів влучили по районах скупчення росіян

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 станції РЕБ та 4 артилерійських засоби противника.

  • У ніч на 3 жовтня Росія провела чергову повітряну атаку на Україну: було зафіксовано декілька груп "шахедів" та активність ворожої авіації.
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