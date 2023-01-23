Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 23 січня.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики.

У Генштабі підтвердили втрати окупантів за 20-21 січня. Зазначається, що ворог проводив наступальні дії на Запорізькому напрямку поблизу Малих Щербаків. Внаслідок бойового зіткнення з підрозділами ЗСУ втрати загарбників у цей період склали понад 50 осіб, 16 з них загинули. Крім того, було знищено танк, 6 одиниць БМП та бронеавтомобіль "Тигр". Ще 4 одиниці пошкоджено.

На Луганщині окупанти намагаються інформаційно ізолювати місцевих мешканців

Зазначається, що у низці населених пунктів Сєвєродонецького району Луганської області окупанти намагаються інформаційно ізолювати місцеве населення. За даними генштабу, українське телебачення та мобільний зв'язок там недоступні.

Також, з початку січня цього року значно збільшилась кількість поранених військовослужбовців противника на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Місцеві лікарні переповнені, всіх важких поранених концентрують по медичних закладах регіону, невелику кількість відправляють до тимчасово окупованого Криму для подальшого лікування.

За день росіяни завдали 18 авіаційних і 4 ракетних ударів, здійснили 24 обстріли з РСЗВ

Відомо, що дві ракети знищила українська ППО.

На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському - обстановка без суттєвих змін.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка, Бояро-Лежачі та Стукалівка Сумської області, а також Гур’їв Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам’янка та Красне Перше на Харківщині.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині.

противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали райони Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області.

вогневого ураження зазнали райони Макіївки, Площанки, Кремінної, Діброви та Кузьминого Луганської області. На Бахмутському напрямку обстріляно Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк.

обстріляно Спірне, Виїмка, Берестове, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині.

під ворожий вогонь потрапили Микільське, Вугледар, Пречистівка, Нескучне та Велика Новосілка на Донеччині. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали, зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області.

від артилерійського вогню постраждали, зокрема, Комишуваха на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти щодня обстрілюють цивільне населення. Вчергове вогневого впливу з РСЗВ зазнали Антонівка та Херсон.

За день, 23 січня, зенітні підрозділи ЗСУ на східному напрямку знищили два російські штурмовики Су-25, гелікоптер Ка-52, дві ракети Х-59М та дрон "Орлан-10".

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