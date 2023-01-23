ЗСУ знищили російські штурмовики Су-25, гелікоптер Ка-52 й дві ракети Х-59

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у телеграмі.

"23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу Росія втратила на війни в Україні 720 окупантів, 5 танків, два дрони та судно.

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