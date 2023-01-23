ЗСУ знищили російські штурмовики Су-25, гелікоптер Ка-52 й дві ракети Х-59
За день, 23 січня, зенітні підрозділи ЗСУ на східному напрямку знищили два російські штурмовики Су-25, гелікоптер Ка-52, дві ракети Х-59М та дрон "Орлан-10"
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у телеграмі.
"23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
- За минулу добу Росія втратила на війни в Україні 720 окупантів, 5 танків, два дрони та судно.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.52
-
EUR
Купівля 42.33Продаж 43.28
- Актуальне
- Важливе