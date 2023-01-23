Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 23 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

особового складу – близько 121 480 (+720) осіб,

танків – 3150 (+5) од,

бойових броньованих машин – 6276 (+8) од,

артилерійських систем – 2146 (+2) од,

РСЗВ – 447 (+2) од,

засоби ППО – 220 (+0) од,

літаків – 287 (+0) од,

гелікоптерів – 277 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2),

крилаті ракети – 749 (+0),

кораблі / катери – 18 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од,

спеціальна техніка – 193 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголосили в Генштабі.

Станом на 22 січня ЗСУ ліквідували 600 окупантів, 5 танків та БПЛА.

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