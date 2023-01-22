За добу ЗСУ ліквідували 600 окупантів, 5 танків та БПЛА
Від початку повномасштабного вторгнення загарбники втратили в Україні 120 760 військових, 3145 танків та 1892 БПЛА
Про це мовиться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 120 760 (+600) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3145 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6268 (+12) од,
- артилерійських систем – 2144 (+9) од,
- РСЗВ – 445 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 220 (+0) од,
- літаків – 287 (+0) од,
- гелікоптерів – 277 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1892 (+1),
- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
- кораблі /катери ‒ 17 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4932 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 193 (+0).
"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголосили в Генштабі.
- Нагадаємо, за добу 21 січня українські захисники відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів Донецької та Луганської областей, РФ же завдала 1 ракетний та 27 авіаційних ударів.
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