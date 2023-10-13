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Сили оборони знищили російський винищувач Су-25, - Генштаб ЗСУ

13 жовтня, 2023 п'ятниця
20:24
Війна з Росією

У п'ятницю, 13 жовтня, українські захисники знищили російський винищувач Су-25

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 жовтня.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Росія завдала 2 ракетних та 39 авіаударів, здійснила 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Леонівка, Грем’яч Чернігівської області; Попівка Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Чернігівської області; Бачівськ, Вишеньки, Волфине, Могриця Сумської області; Тернова, Гатище, Плетенівка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Куп’янськ, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку терористи завдали авіаційних ударів в районах Невського, Новолюбівки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного Донецької області. Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Дронівка, Виїмка, Федорівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку РФ завдала авіаційних ударів в районах Білої Гори, Олександро-Шультиного та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 10 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та понад 15 атак в районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського, Нетайлового Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку Росія вела безрезультатні штурмові дії за підтримки авіації в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник без успіху намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Новоандріївки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Козацьке, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Високе та Ульяновка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Садове, Станіслав, Олександрівка та обласний центр Херсонської області.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише Генштаб.

Удари по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та мосту противника.

Наші захисники знищили російський винищувач Су-25 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

  • У п'ятницю, 13 жовтня, російська армія атакувала місто Покровськ Донецької області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, 23 поранено.
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