Сили оборони знищили ворожий склад пально-мастильних матеріалів на Харківщині та влучили по місцю дислокації окупантів на Херсонщині, - Генштаб
Сили оборони продовжують завдавати ударів по обʼєктах противника. У Харківської області знищено склад пально-мастильних матеріалів ворога, а на Херсонщині - 20 одиниць озброєння та військової техніки у місці дислокації противника
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Так, в населеному пункті Новоосинівка Харківської області в результаті нанесеного Силами оборони вогневого ураження в ніч з 31 серпня на 1 вересня знищено склад пально-мастильних матеріалів противника. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється.
А в населеному пункті Таврійськ Херсонської області 30 серпня за результатами вогневого ураження місця дислокації противника на фондах колишнього АТП втрати ворога склали понад 20 одиниць озброєння та військової техніки, втрати живої сили - уточнюються.
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