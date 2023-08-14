Сили оборони знищили ворожий вертоліт, 8 "калібрів" та 15 ударних БПЛА
У ніч на 14 серпня росіяни здійснили кілька хвиль атак по території України, використавши 15 ударних безпілотників та 8 крилатих ракет "калібр". Сили оборони знищили усі повітряні цілі ворога та ліквідували ще один російський вертоліт
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що дронами росіяни атакували територію України з південно-східного напрямку, а "калібри" пускали з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).
У ПС ЗСУ додали, що всього противник застосував 15 ударних БПЛА Shahed-136/131 та 8 крилатих ракет "калібр". Сили та засоби протиповітряної оборони у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищили усі ворожі цілі.
Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях Одеси, там працюють рятувальники.
Крім того, близько п'ятої ранку на Бахмутському напрямку за допомогою зенітних керованих ракет ЗСУ знищили ворожий вертоліт. Його тип наразі уточнюється.
Фото: Повітряні сили ЗСУ
Нічна атака на Одесу: що відомо
У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами.
Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що ворог тричі атакував вночі регіон, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "калібр".
Силам протиповітряної оборони вдалося відбити всі атаки ворога. Натомість внаслідок збиття ракет, які противник спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.
Як згодом повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок російської атаки є троє постраждалих - співробітники супермаркету.
За його словами, зараз потерпілим надається вся необхідна медична допомога.
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