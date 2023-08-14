Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що дронами росіяни атакували територію України з південно-східного напрямку, а "калібри" пускали з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

У ПС ЗСУ додали, що всього противник застосував 15 ударних БПЛА Shahed-136/131 та 8 крилатих ракет "калібр". Сили та засоби протиповітряної оборони у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищили усі ворожі цілі.

Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях Одеси, там працюють рятувальники.

Крім того, близько п'ятої ранку на Бахмутському напрямку за допомогою зенітних керованих ракет ЗСУ знищили ворожий вертоліт. Його тип наразі уточнюється.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічна атака на Одесу: що відомо

У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами.

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що ворог тричі атакував вночі регіон, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "калібр".

Силам протиповітряної оборони вдалося відбити всі атаки ворога. Натомість внаслідок збиття ракет, які противник спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет.

Як згодом повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок російської атаки є троє постраждалих - співробітники супермаркету.

За його словами, зараз потерпілим надається вся необхідна медична допомога.