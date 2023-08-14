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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони знищили ворожий вертоліт, 8 "калібрів" та 15 ударних БПЛА

14 серпня, 2023 понедiлок
08:01
Війна з Росією На фото: система ППО

У ніч на 14 серпня росіяни здійснили кілька хвиль атак по території України, використавши 15 ударних безпілотників та 8 крилатих ракет "калібр". Сили оборони знищили усі повітряні цілі ворога та ліквідували ще один російський вертоліт

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що дронами росіяни атакували територію України з південно-східного напрямку, а "калібри" пускали з акваторії Чорного моря (ворожий фрегат в районі Ялти).

У ПС ЗСУ додали, що всього противник застосував 15 ударних БПЛА Shahed-136/131 та 8 крилатих ракет "калібр". Сили та засоби протиповітряної оборони у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищили усі ворожі цілі.

Внаслідок протиповітряного бою через падіння уламків ракет та дронів виникла пожежа у кількох локаціях Одеси, там працюють рятувальники.

Крім того, близько п'ятої ранку на Бахмутському напрямку за допомогою зенітних керованих ракет ЗСУ знищили ворожий вертоліт. Його тип наразі уточнюється.

робота ППО 14 серпня

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нічна атака на Одесу: що відомо

У ніч на 14 серпня російські терористи атакували Одесу ракетами й дронами. 

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук зазначив, що ворог тричі атакував  вночі регіон, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "калібр".

Силам протиповітряної оборони вдалося відбити всі атаки ворога. Натомість внаслідок збиття ракет, які противник спрямував у середмістя Одеси, уламками пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет. 

Як згодом повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок російської атаки є троє постраждалих - співробітники супермаркету.

За його словами, зараз потерпілим надається вся необхідна медична допомога.

Україна
Росія
Одеса
ППО
російська армія
ЗСУ
втрати окупантів
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