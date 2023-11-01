Сили ППО збили 18 з 20 "шахедів"

Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил.

Ракету та частину "шахедів" запустили з району Курської області РФ, решту БпЛА запустили з південно-східного напрямку – місто Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"Під час нічної атаки у більшості регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України. Загалом збито 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.