Сили ППО збили 18 з 20 "шахедів"
У ніч на 1 листопада армія РФ завдала удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах. Окупанти застосували БПЛА Shahed-136/131 та керовану авіаракету Х-59
Про це повідомила пресслужба Повітряних Сил.
Ракету та частину "шахедів" запустили з району Курської області РФ, решту БпЛА запустили з південно-східного напрямку – місто Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"Під час нічної атаки у більшості регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались по маршруту слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України. Загалом збито 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться у повідомленні.
- Увечері вівторка, 31 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА по території України. Один з дронів вдарив по нафтопереробному заводу в Кременчуці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.21 Купівля 37.21Продаж 37.89
- EUR Купівля 39.45Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе