Сили ППО збили 27 "шахедів"

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Усього росіяни запустили 30 ударних безпілотників з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з Криму у напрямку Кривого Рогу.

"В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.