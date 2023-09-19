Сили ППО збили 27 "шахедів"
У ніч на 19 вересня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed-136/131", а також балістичною ракетою "Іскандер-М"
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.
Усього росіяни запустили 30 ударних безпілотників з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з Криму у напрямку Кривого Рогу.
"В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні.
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У ніч на 19 вересня окупанти атакували Україну "шахедами". У Львові через атаку з-під завалів дістали чоловіка і жінку. У Кривому Розі була пожежа
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