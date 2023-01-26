Сили ППО збили над Одещиною ще одну крилату ракету ворога

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Ворог іще раз намагався здійснити ракетний удар по нашій області. Під час чергової ворожої атаки нашими підрозділами протиповітряної оборони була збита ще одна крилата ракета, випущена з літака", - написав він.

Унаслідок ракетної атаки, яка сталася 26 січня в першій половині дня, на Одещині є пошкодження двох об'єктів енергетичної інфраструктури, внаслідок чого кілька днів діятимуть екстрені вимкнення світла. Повідомлялося, що три ракети "калібр" вдалося збити.

25 січня ДТЕК повідомляв, що встановлені Укренерго ліміти покривають лише 48% усіх потреб Одещини, з яких лише 15% можна надати населенню та бізнесу. Через це люди в регіоні мають світло близько 6 годин на добу.

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