Сили ППО знищили 16 із 17 "шахедів" і 7 розвідувальних БПЛА

Про це повідомили в telegram-каналі Повітряні сили ЗСУ.

Стало відомо, що в результаті бойової роботи у південних та східних областях було знищено 16 "шахедів".

Також було збито один розвідувальний БПЛА, ще 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

До бойової роботи залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".