Сили ППО знищили 16 із 17 "шахедів" і 7 розвідувальних БПЛА
Вночі на 14 липня окупанти атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131 з південно-східного напрямку
Про це повідомили в telegram-каналі Повітряні сили ЗСУ.
Стало відомо, що в результаті бойової роботи у південних та східних областях було знищено 16 "шахедів".
Також було збито один розвідувальний БПЛА, ще 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.
До бойової роботи залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".
- У ніч з 13 на 14 липня українські регіони знову атакували російські ударні безпілотники. В Одесі та Кривому Розі працювала ППО, проте є влучання і 56-річний постраждалий.
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