Про це повідомили в telegram Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що всього в ударі було залучили 28 дронів-камікадзе.

У дописі повідомляється, що у результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" силами та засобами Повітряних Сил було знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.