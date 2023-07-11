Сили ППО знищили 26 з 28 "шахедів", якими РФ атакувала українські регіони вночі
У ніч на 11 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ) ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131
Про це повідомили в telegram Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що всього в ударі було залучили 28 дронів-камікадзе.
У дописі повідомляється, що у результаті успішної бойової роботи у зоні відповідальності повітряного командування "Південь" силами та засобами Повітряних Сил було знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.
- У ніч на 11 липня після оголошення повітряної тривоги на Одещині та Київщині, також у самій столиці, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.
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