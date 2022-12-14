Сили протиповітряної оборони ліквідували усі дрони, що атакували Україну ранком,- Зеленський
Президент України звітував, що Сили української ППО знешкодили усі безпілотні літальні апарати, які атакували країну ранком 14 грудня
Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграм.
"Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів", попередньо, усі 13 збито нашою українською ППО. Молодці! Пишаюся!",- зазначив президент.
Зеленський додав: "Дякуємо ППО та не забуваємо про сирени".
- Нагадаємо, вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок.
- У Міністерстві внутрішніх справ дали поради українцям, як розпізнати "шахеди" та діяти при їх виявленні.
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