Про це Володимир Зеленський повідомив у телеграм.

"Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів", попередньо, усі 13 збито нашою українською ППО. Молодці! Пишаюся!",- зазначив президент.

Зеленський додав: "Дякуємо ППО та не забуваємо про сирени".

Нагадаємо, вранці 14 грудня Росія атакувала Київ дронами, уламками від безпілотників пошкоджено адмінбудівлю та 4 житлові будинки в Шевченківському районі.Також повідомлялось і про роботу ППО на Київщині, у Вишневому пошкоджено приватний будинок.

У Міністерстві внутрішніх справ дали поради українцям, як розпізнати "шахеди" та діяти при їх виявленні.

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