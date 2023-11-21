Сильні жінки і відбудова України: у Києві пройде Український Жіночий Конгрес

Цьогорічний Конгрес відбудеться під гаслом "Жіноче лідерство. Час відновлення. Час відбудови". Він триватиме два дні, 22 і 23 листопада, і збере понад 50 спікерів і спікерок.

Еспресо - медіапартнер заходу.

За словами співзасновниці УЖК, віцеспікерки Верховної Ради Олени Кондратюк, "загальна мета Конгресу – домогтися, щоб жінки були паритетною з чоловіками складовою відбудови України, щоб вони мали змогу впливати на процеси і рішення без дискримінації і "скляних стель".

"Більшість спікерок – сильні жінки, які невпинно працюють на перемогу та розвиток країни в різних сферах. Вони мотивуватимуть жінок не боятися, а проявляти себе в бізнесі, освіті, державному секторі, реабілітації ветеранів і навіть на війні", – розповіла ще одна співзасновниця, народна депутатка Марія Іонова.

За інформацією третьої співзасновниці УЖК Світлани Войцеховської, цього року вперше в історії буде вручено Відзнаку за досягнення у сфері жіночого лідерства.

Дискусії триватимуть на 6 тематичних платформах: економічна відбудова України, участь жінок у процесах безпеки і встановлення справедливості, реінтеграція ветеранів і ветеранок, політична участь жінок, система громадського здоров’я, освітні перспективи і виклики.

Гостями Конгресу стануть Перша леді, членкині Уряду, народні депутатки, підприємиці, представниці громадянського суспільства і дипломатки:

Свою участь у Сьомому Українському Жіночому Конгресі підтвердили Олена Зеленська, членкині Уряду Юлія Свириденко, Ольга Стефанишина, Оксана Жолнович, Юлія Лапутіна, Ірина Мудра, Ганна Гвоздяр та інші. Планується участь жінок-підприємиць, лідерок освітньої, медичної, правозахисної галузей, високих представників і представниць міжнародної спільноти.

Спеціальним гостем УЖК стане письменник Сергій Жадан.

Онлайн трансляція Сьомого Українського Жіночого Конгресу триватиме 22 і 23 листопада орієнтовно з 10.00 до 18.00. Переглянути трансляцію можна буде на сайті УЖК www.womenua.today та на сторінках УЖК у соцмережах.